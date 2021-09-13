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В России создали Центр правовой помощи в цифровой среде
В России создали Центр правовой помощи в цифровой среде - РИА Новости, 13.09.2021
В России создали Центр правовой помощи в цифровой среде
Первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан в России, его сотрудники будут бесплатно помогать жертвам незаконного использования личных... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:20
2021-09-13T11:20
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан в России, его сотрудники будут бесплатно помогать жертвам незаконного использования личных данных, говорится в сообщении пресс-службы Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ)."В России создан первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Его эксперты будут бесплатно помогать в судах россиянам, которые стали жертвами незаконного использования персональных данных", - говорится в сообщении.Организация отмечает, что к задачам центра будут относиться отстаивание прав и интересов россиян при нарушениях и незаконных действиях при использовании их персональных данных, защита права на неприкосновенность частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации граждан в цифровой среде.Центр возглавит первый заместитель генерального директора Главного радиочастотного центра Людмила Куровская. Он является самостоятельным структурным подразделением ГРЧЦ, подведомственного Роскомнадзору.Эксперты Центра в текущем году начнут рассматривать обращения граждан, они в том числе займутся юридическим консультированием, подготовкой жалоб в различные органы, формированием искового заявления и представлением потерпевшего в суде.
https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
11:20 13.09.2021
 
В России создали Центр правовой помощи в цифровой среде

В России создали первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде

© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан в России, его сотрудники будут бесплатно помогать жертвам незаконного использования личных данных, говорится в сообщении пресс-службы Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).
"В России создан первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Его эксперты будут бесплатно помогать в судах россиянам, которые стали жертвами незаконного использования персональных данных", - говорится в сообщении.
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Организация отмечает, что к задачам центра будут относиться отстаивание прав и интересов россиян при нарушениях и незаконных действиях при использовании их персональных данных, защита права на неприкосновенность частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации граждан в цифровой среде.
Центр возглавит первый заместитель генерального директора Главного радиочастотного центра Людмила Куровская. Он является самостоятельным структурным подразделением ГРЧЦ, подведомственного Роскомнадзору.
Эксперты Центра в текущем году начнут рассматривать обращения граждан, они в том числе займутся юридическим консультированием, подготовкой жалоб в различные органы, формированием искового заявления и представлением потерпевшего в суде.
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