https://ria.ru/20210913/tsentr-1749824185.html

В России создали Центр правовой помощи в цифровой среде

В России создали Центр правовой помощи в цифровой среде - РИА Новости, 13.09.2021

В России создали Центр правовой помощи в цифровой среде

Первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан в России, его сотрудники будут бесплатно помогать жертвам незаконного использования личных... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:20

2021-09-13T11:20

2021-09-13T11:20

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан в России, его сотрудники будут бесплатно помогать жертвам незаконного использования личных данных, говорится в сообщении пресс-службы Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ)."В России создан первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Его эксперты будут бесплатно помогать в судах россиянам, которые стали жертвами незаконного использования персональных данных", - говорится в сообщении.Организация отмечает, что к задачам центра будут относиться отстаивание прав и интересов россиян при нарушениях и незаконных действиях при использовании их персональных данных, защита права на неприкосновенность частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации граждан в цифровой среде.Центр возглавит первый заместитель генерального директора Главного радиочастотного центра Людмила Куровская. Он является самостоятельным структурным подразделением ГРЧЦ, подведомственного Роскомнадзору.Эксперты Центра в текущем году начнут рассматривать обращения граждан, они в том числе займутся юридическим консультированием, подготовкой жалоб в различные органы, формированием искового заявления и представлением потерпевшего в суде.

https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html

https://ria.ru/20210527/dannye-1734409305.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия