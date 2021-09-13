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Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян
Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян - РИА Новости, 13.09.2021
Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян
Президент РФ Владимир Путин поручил партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти в реализации программ занятости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:39
2021-09-13T10:40
общество
владимир путин
андрей турчак
единая россия
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти в реализации программ занятости молодёжи и инвалидов, развития рынков труда в регионах с высоким уровнем безработицы, говорится в перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия", прошедшего 24 августа 2021 года."Рекомендовать партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве", - говорится в перечне поручений президента по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия".Так, доклад должен быть представлен до 1 ноября 2021 года, а далее предоставляться один раз в полгода. Уточняется, что ответственным за реализацию поручения назначен секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
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общество, владимир путин, андрей турчак, единая россия, россия
10:39 13.09.2021 (обновлено: 10:40 13.09.2021)
 
Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян

Путин поручил ЕР помочь правительству в реализации программ трудоустройства россиян

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти в реализации программ занятости молодёжи и инвалидов, развития рынков труда в регионах с высоким уровнем безработицы, говорится в перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия", прошедшего 24 августа 2021 года.
"Рекомендовать партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве", - говорится в перечне поручений президента по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия".
Так, доклад должен быть представлен до 1 ноября 2021 года, а далее предоставляться один раз в полгода. Уточняется, что ответственным за реализацию поручения назначен секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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