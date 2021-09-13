https://ria.ru/20210913/trudoustroystvo-1749816071.html

Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян

Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян - РИА Новости, 13.09.2021

Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти в реализации программ занятости... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:39

2021-09-13T10:39

2021-09-13T10:40

общество

владимир путин

андрей турчак

единая россия

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти в реализации программ занятости молодёжи и инвалидов, развития рынков труда в регионах с высоким уровнем безработицы, говорится в перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия", прошедшего 24 августа 2021 года."Рекомендовать партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве", - говорится в перечне поручений президента по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия".Так, доклад должен быть представлен до 1 ноября 2021 года, а далее предоставляться один раз в полгода. Уточняется, что ответственным за реализацию поручения назначен секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

https://ria.ru/20210617/trudoustroystvo-1737470973.html

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общество, владимир путин, андрей турчак, единая россия, россия