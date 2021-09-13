https://ria.ru/20210913/trudoustroystvo-1749816071.html
Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян
Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян - РИА Новости, 13.09.2021
Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян
Президент РФ Владимир Путин поручил партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти в реализации программ занятости... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:39
2021-09-13T10:39
2021-09-13T10:40
общество
владимир путин
андрей турчак
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_87b3e63e85f9910fdb99e7001c1602ad.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти в реализации программ занятости молодёжи и инвалидов, развития рынков труда в регионах с высоким уровнем безработицы, говорится в перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия", прошедшего 24 августа 2021 года."Рекомендовать партии "Единая Россия" оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве", - говорится в перечне поручений президента по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия".Так, доклад должен быть представлен до 1 ноября 2021 года, а далее предоставляться один раз в полгода. Уточняется, что ответственным за реализацию поручения назначен секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
https://ria.ru/20210617/trudoustroystvo-1737470973.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_75781c0e894adb2e516b31f4997dfc12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, андрей турчак, единая россия, россия
10:39 13.09.2021 (обновлено: 10:40 13.09.2021)
Путин поручил ЕР помочь в реализации программ трудоустройства россиян
Путин поручил ЕР помочь правительству в реализации программ трудоустройства россиян