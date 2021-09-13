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Около 30 проб топлива на АЗС Москвы взяли в 2021 году
Около 30 проб топлива на АЗС Москвы взяли в 2021 году - РИА Новости, 17.09.2021
Около 30 проб топлива на АЗС Москвы взяли в 2021 году
Около 30 проб моторного топлива на АЗС Москвы брали на экспертизу по жалобам жителей с начала 2021 года, нарушение экологических требований выявлено лишь на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-13T17:33
2021-09-13T17:33
2021-09-17T17:25
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Около 30 проб моторного топлива на АЗС Москвы брали на экспертизу по жалобам жителей с начала 2021 года, нарушение экологических требований выявлено лишь на одной столичной АЗС, сообщили в управлении государственного экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС)."Около 30 проб моторного топлива на АЗС Москвы было взято на экспертизу по обращениям жителей с начала 2021 года. По итогам рейдов инспекторы выявили нарушение экологических требований лишь на одной столичной АЗС. В отобранных пробах бензина марки АИ-95-К5 было обнаружено несоответствие показателям объемной доли ароматических углеродов", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего по обращениям водителей, поступившим на горячую линию и в электронную приемную департамента, инспекторы провели выездные проверки на 13 АЗС. Качество моторного топлива проверялось на соответствие утвержденным в городе экологическим требованиям. Претензий к топливу на 12 АЗС не выявили."Перечень автозаправочных станций, на которых моторное топливо не соответствует экологическим требованиям, размещен на сайте ДПиООС. Всего в список включено 16 АЗС", - цитируют в сообщении слова заместителя руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Дениса Алексеева.За нарушение экологических требований к качеству моторного топлива в законодательстве предусмотрена административная ответственность. Для предпринимателей без образования юрлица в Кодексе об административных правонарушениях Москвы предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей, для юрлиц – 400 тысяч рублей.
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москва
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Около 30 проб моторного топлива на АЗС Москвы
брали на экспертизу по жалобам жителей с начала 2021 года, нарушение экологических требований выявлено лишь на одной столичной АЗС, сообщили в управлении государственного экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС).
"Около 30 проб моторного топлива на АЗС Москвы было взято на экспертизу по обращениям жителей с начала 2021 года. По итогам рейдов инспекторы выявили нарушение экологических требований лишь на одной столичной АЗС. В отобранных пробах бензина марки АИ-95-К5 было обнаружено несоответствие показателям объемной доли ароматических углеродов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего по обращениям водителей, поступившим на горячую линию и в электронную приемную департамента, инспекторы провели выездные проверки на 13 АЗС. Качество моторного топлива проверялось на соответствие утвержденным в городе экологическим требованиям. Претензий к топливу на 12 АЗС не выявили.
"Перечень автозаправочных станций, на которых моторное топливо не соответствует экологическим требованиям, размещен на сайте ДПиООС. Всего в список включено 16 АЗС", - цитируют в сообщении слова заместителя руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Дениса Алексеева.
За нарушение экологических требований к качеству моторного топлива в законодательстве предусмотрена административная ответственность. Для предпринимателей без образования юрлица в Кодексе об административных правонарушениях Москвы предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей, для юрлиц – 400 тысяч рублей.