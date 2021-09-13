https://ria.ru/20210913/tarif-1749823068.html

В Тюменской области введут одинаковый льготный тариф в ресурсоснабжении

В Тюменской области введут одинаковый льготный тариф в ресурсоснабжении - РИА Новости, 13.09.2021

В Тюменской области введут одинаковый льготный тариф в ресурсоснабжении

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в Тюменскую областную думу законопроект, которым предусматривается установление одинаковых льготных тарифов для РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:14

2021-09-13T11:14

2021-09-13T11:14

тюменская область

тюменская областная дума

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:207:1365:975_1920x0_80_0_0_434fa128c207de792d7a8fc4254032d8.jpg

ТЮМЕНЬ, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в Тюменскую областную думу законопроект, которым предусматривается установление одинаковых льготных тарифов для населения в каждой из систем ресурсоснабжения в муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Предложенная губернатором мера направлена на защиту интересов жителей области, и ни один из действующих льготных тарифов при этом не увеличится.После вступления в силу изменений, внесенных в закон Тюменской области "О льготных тарифах", льготные тарифы по каждой системе ресурсоснабжения будут снижены до величины льготного тарифа, по которому оплачивает соответствующую коммунальную услугу большинство потребителей этой системы. Если величина льготного тарифа для части потребителей оказывается меньше, чем льготный тариф большинства потребителей системы, то этот тариф остаётся неизменным. Таким образом, после вступления в законную силу изменений областного закона, для многих потребителей льготные тарифы будут существенно снижены.Так, например, в Тюмени диапазон льготных тарифов для домов, получающих тепло от распределительных тепловых сетей АО "УСТЭК", составляет от 1391,14 до 1898,93 рубля за 1 гигакалорию (с НДС). С учетом изменений в законе "О льготных тарифах", эти потребители будут оплачивать тепловую энергию по 1391,14 рубля за 1 гигакалорию (с НДС).В поселке Боровский Тюменского района жители новостроек, так же, как и жители других домов, будут платить за питьевую воду не по тарифу 112,8 рубля за кубометр (с НДС), а по тарифу 34,39 рубля за кубометр (с НДС). Для остальных жителей Тюменского района, получающих воду от ООО "Тюмень Водоканал", льготный тариф на воду также не превысит 34,39 рубля за кубометр (с НДС).

https://ria.ru/20210908/zaym-1749123856.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская областная дума, александр моор