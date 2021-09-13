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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
Знаменитый японский шеф-повар и телезвезда Масахару Моримото рассказал изданию Insider, как приготовить суши всего за десять минут в домашних условиях.
По словам Моримото, из всех видов суши он больше всего любит темаки — ролл из нори с какой-нибудь интересной начинкой. В беседе с Insider он поделился рецептом вегетарианской версии этого блюда в расчете на восемь порций.
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Закуска
Азиатская
Листы нори, 4 шт.
Сваренный круглозерный рис с добавлением рисового уксуса, 400 г
Васаби (паста), 5 г
Фурикакэ (можно заменить любой другой приправой для риса), 1,5 ст. л.
Листья японской мяты (перилла), 8 шт.
Свежий огурец (порезать тонкими полосками похожими на спички), 100 г
Морковь (проделать то же, что и с огурцом), 50 г
Микрозелень, 40 г
Листы нори разрезать пополам. Затем взять один кусок и положить блестящей стороной вниз на раскрытую ладонь;
Шаг 1
Вторую руку слегка смочить водой, а после взять из чашки немного риса и сформировать из него плотный овал;
Шаг 2
Рис приложить к одной из коротких сторон нори, примерно в 2,5 сантиметра от края;
Шаг 3
Надавить на рис указательным пальцем, чтобы в центре образовалась продольная выемка;
Шаг 4
Смазать рис небольшим количеством васаби и щедро посыпать фурикакэ, добавить сверху лист мяты, пару ломтиков огурца и моркови и горсть микрозелени.
Шаг 5
Обернуть нори вокруг начинки так, чтобы получился конус. Ешьте в тот же момент!
Шаг 6
кулинария, новости культуры, стиль жизни, япония
04:06 13.09.2021
 

Шеф-повар рассказал, как приготовить суши за десять минут

© Depositphotos / AndreyStТемаки суши
Темаки суши - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Depositphotos / AndreySt
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Знаменитый японский шеф-повар и телезвезда Масахару Моримото рассказал изданию Insider, как приготовить суши всего за десять минут в домашних условиях.
По словам Моримото, из всех видов суши он больше всего любит темаки — ролл из нори с какой-нибудь интересной начинкой. В беседе с Insider он поделился рецептом вегетарианской версии этого блюда в расчете на восемь порций.
Категория
Закуска
Кухня
Азиатская
Сложность
Легко
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
4 шт.
Листы нори
400 г
Сваренный круглозерный рис с добавлением рисового уксуса
5 г
Васаби (паста)
1,5 ст. л.
Фурикакэ (можно заменить любой другой приправой для риса)
8 шт.
Листья японской мяты (перилла)
100 г
Свежий огурец (порезать тонкими полосками похожими на спички)
50 г
Морковь (проделать то же, что и с огурцом)
40 г
Микрозелень
Приготовление
1
Листы нори разрезать пополам. Затем взять один кусок и положить блестящей стороной вниз на раскрытую ладонь;
2
Вторую руку слегка смочить водой, а после взять из чашки немного риса и сформировать из него плотный овал;
3
Рис приложить к одной из коротких сторон нори, примерно в 2,5 сантиметра от края;
4
Надавить на рис указательным пальцем, чтобы в центре образовалась продольная выемка;
5
Смазать рис небольшим количеством васаби и щедро посыпать фурикакэ, добавить сверху лист мяты, пару ломтиков огурца и моркови и горсть микрозелени.
6
Обернуть нори вокруг начинки так, чтобы получился конус. Ешьте в тот же момент!
 
КультураКулинарияНовости культурыСтиль жизниЯпония
 
 
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