Шеф-повар рассказал, как приготовить суши за десять минут

Знаменитый японский шеф-повар и телезвезда Масахару Моримото рассказал изданию Insider, как приготовить суши всего за десять минут в домашних условиях.

По словам Моримото, из всех видов суши он больше всего любит темаки — ролл из нори с какой-нибудь интересной начинкой. В беседе с Insider он поделился рецептом вегетарианской версии этого блюда в расчете на восемь порций.

Категория Закуска Кухня Азиатская Сложность Легко Время готовки 10 мин.

Ингредиенты

4 шт. Листы нори 400 г Сваренный круглозерный рис с добавлением рисового уксуса 5 г Васаби (паста) 1,5 ст. л. Фурикакэ (можно заменить любой другой приправой для риса) 8 шт. Листья японской мяты (перилла) 100 г Свежий огурец (порезать тонкими полосками похожими на спички) 50 г Морковь (проделать то же, что и с огурцом) 40 г Микрозелень

Приготовление