https://ria.ru/20210913/sotsvyplaty-1749811577.html

Путин поручил внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний

Путин поручил внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний - РИА Новости, 13.09.2021

Путин поручил внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:10

2021-09-13T10:10

2021-09-13T10:20

общество

владимир путин

правительство рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", - говорится в перечне.Срок выполнения поручения - 1 февраля 2022 года."Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", - говорится в перечне.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 ноября, далее – один раз в квартал. Ответственной назначена председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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общество, владимир путин, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), россия