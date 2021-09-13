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Путин поручил внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний
Путин поручил внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний - РИА Новости, 13.09.2021
Путин поручил внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:10
2021-09-13T10:20
общество
владимир путин
правительство рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", - говорится в перечне.Срок выполнения поручения - 1 февраля 2022 года."Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", - говорится в перечне.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 ноября, далее – один раз в квартал. Ответственной назначена председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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общество, владимир путин, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), россия
10:10 13.09.2021 (обновлено: 10:20 13.09.2021)
 
Путин поручил внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний

Путин поручил к 1 февраля внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", - говорится в перечне.
Срок выполнения поручения - 1 февраля 2022 года.
"Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", - говорится в перечне.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 ноября, далее – один раз в квартал. Ответственной назначена председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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ОбществоВладимир ПутинПравительство РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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