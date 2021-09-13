https://ria.ru/20210913/shkola-1749821012.html

В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре

В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре - РИА Новости, 13.09.2021

В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре

Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест появятся в микрорайоне "Образцово" в Красноярске, где родители, чтобы привлечь внимание властей к... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:05

2021-09-13T11:05

2021-09-13T11:14

общество

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест появятся в микрорайоне "Образцово" в Красноярске, где родители, чтобы привлечь внимание властей к проблеме отстутствия школы, провели для детей "открытый урок" на пустыре.Ранее Telegram-каналы сообщили, что в субботу родители школьников из микрорайона расставили парты на пустыре, где власти обещали построить школу, и для нескольких детей провели урок в поле. Так как день был выходной, на учебный процесс это не повлияло. Со слов родителей, их детям далеко добираться до ближайших школ. При этом стройка обещанной школы так и не началась.В департаменте градостроительства РИА Новости сообщили, что вопрос размещения школы в этом микрорайоне был осложнен тем, что все участки, пригодные для строительства образовательных учреждений, здесь находились в частной собственности."В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города. Уже подготовлен проект распоряжения о заключении договора мены. В соответствии с регламентом он проходит согласование в структурных подразделениях администрации города. Сделка должна состояться до конца сентября. На земле, которая перейдет в муниципальную собственность, планируется построить школу на 1280 мест и детский сад на 270", - сообщили в департаменте.В пресс-службе отметили, что механизм мены имущества, находящегося в муниципальной собственности, в микрорайоне "Образцово" будет применен впервые и является пилотным проектом.

https://ria.ru/20210906/uchitelnitsa-1748877924.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярск