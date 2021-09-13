https://ria.ru/20210913/shkola-1749821012.html
В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре
В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре - РИА Новости, 13.09.2021
В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре
Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест появятся в микрорайоне "Образцово" в Красноярске, где родители, чтобы привлечь внимание властей к... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:05
2021-09-13T11:05
2021-09-13T11:14
общество
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749821763_2:0:1446:812_1920x0_80_0_0_47cd096b30d6e2552136c8451642a041.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест появятся в микрорайоне "Образцово" в Красноярске, где родители, чтобы привлечь внимание властей к проблеме отстутствия школы, провели для детей "открытый урок" на пустыре.Ранее Telegram-каналы сообщили, что в субботу родители школьников из микрорайона расставили парты на пустыре, где власти обещали построить школу, и для нескольких детей провели урок в поле. Так как день был выходной, на учебный процесс это не повлияло. Со слов родителей, их детям далеко добираться до ближайших школ. При этом стройка обещанной школы так и не началась.В департаменте градостроительства РИА Новости сообщили, что вопрос размещения школы в этом микрорайоне был осложнен тем, что все участки, пригодные для строительства образовательных учреждений, здесь находились в частной собственности."В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города. Уже подготовлен проект распоряжения о заключении договора мены. В соответствии с регламентом он проходит согласование в структурных подразделениях администрации города. Сделка должна состояться до конца сентября. На земле, которая перейдет в муниципальную собственность, планируется построить школу на 1280 мест и детский сад на 270", - сообщили в департаменте.В пресс-службе отметили, что механизм мены имущества, находящегося в муниципальной собственности, в микрорайоне "Образцово" будет применен впервые и является пилотным проектом.
https://ria.ru/20210906/uchitelnitsa-1748877924.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749821763_309:0:1392:812_1920x0_80_0_0_9610138d2bdc483026643c5b5e267898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярск
11:05 13.09.2021 (обновлено: 11:14 13.09.2021)
В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре
Красноярцы провели "открытый урок" для детей на пустыре, чтобы привлечь внимание властей
КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости.
Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест появятся в микрорайоне "Образцово" в Красноярске
, где родители, чтобы привлечь внимание властей к проблеме отстутствия школы, провели для детей "открытый урок" на пустыре.
Ранее Telegram-каналы
сообщили, что в субботу родители школьников из микрорайона расставили парты на пустыре, где власти обещали построить школу, и для нескольких детей провели урок в поле. Так как день был выходной, на учебный процесс это не повлияло. Со слов родителей, их детям далеко добираться до ближайших школ. При этом стройка обещанной школы так и не началась.
В департаменте градостроительства РИА Новости сообщили, что вопрос размещения школы в этом микрорайоне был осложнен тем, что все участки, пригодные для строительства образовательных учреждений, здесь находились в частной собственности.
"В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города. Уже подготовлен проект распоряжения о заключении договора мены. В соответствии с регламентом он проходит согласование в структурных подразделениях администрации города. Сделка должна состояться до конца сентября. На земле, которая перейдет в муниципальную собственность, планируется построить школу на 1280 мест и детский сад на 270", - сообщили в департаменте.
В пресс-службе отметили, что механизм мены имущества, находящегося в муниципальной собственности, в микрорайоне "Образцово" будет применен впервые и является пилотным проектом.