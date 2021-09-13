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В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре
В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре - РИА Новости, 13.09.2021
В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре
Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест появятся в микрорайоне "Образцово" в Красноярске, где родители, чтобы привлечь внимание властей к... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:05
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общество
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест появятся в микрорайоне "Образцово" в Красноярске, где родители, чтобы привлечь внимание властей к проблеме отстутствия школы, провели для детей "открытый урок" на пустыре.Ранее Telegram-каналы сообщили, что в субботу родители школьников из микрорайона расставили парты на пустыре, где власти обещали построить школу, и для нескольких детей провели урок в поле. Так как день был выходной, на учебный процесс это не повлияло. Со слов родителей, их детям далеко добираться до ближайших школ. При этом стройка обещанной школы так и не началась.В департаменте градостроительства РИА Новости сообщили, что вопрос размещения школы в этом микрорайоне был осложнен тем, что все участки, пригодные для строительства образовательных учреждений, здесь находились в частной собственности."В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города. Уже подготовлен проект распоряжения о заключении договора мены. В соответствии с регламентом он проходит согласование в структурных подразделениях администрации города. Сделка должна состояться до конца сентября. На земле, которая перейдет в муниципальную собственность, планируется построить школу на 1280 мест и детский сад на 270", - сообщили в департаменте.В пресс-службе отметили, что механизм мены имущества, находящегося в муниципальной собственности, в микрорайоне "Образцово" будет применен впервые и является пилотным проектом.
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общество, красноярск
11:05 13.09.2021 (обновлено: 11:14 13.09.2021)
 
В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре

Красноярцы провели "открытый урок" для детей на пустыре, чтобы привлечь внимание властей

© luba_maleeva / Instagram"Открытый урок" на пустыре в микрорайоне Образцово города Красноярска
Открытый урок на пустыре в микрорайоне Образцово города Красноярска
© luba_maleeva / Instagram
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест появятся в микрорайоне "Образцово" в Красноярске, где родители, чтобы привлечь внимание властей к проблеме отстутствия школы, провели для детей "открытый урок" на пустыре.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что в субботу родители школьников из микрорайона расставили парты на пустыре, где власти обещали построить школу, и для нескольких детей провели урок в поле. Так как день был выходной, на учебный процесс это не повлияло. Со слов родителей, их детям далеко добираться до ближайших школ. При этом стройка обещанной школы так и не началась.
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В департаменте градостроительства РИА Новости сообщили, что вопрос размещения школы в этом микрорайоне был осложнен тем, что все участки, пригодные для строительства образовательных учреждений, здесь находились в частной собственности.
"В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города. Уже подготовлен проект распоряжения о заключении договора мены. В соответствии с регламентом он проходит согласование в структурных подразделениях администрации города. Сделка должна состояться до конца сентября. На земле, которая перейдет в муниципальную собственность, планируется построить школу на 1280 мест и детский сад на 270", - сообщили в департаменте.
В пресс-службе отметили, что механизм мены имущества, находящегося в муниципальной собственности, в микрорайоне "Образцово" будет применен впервые и является пилотным проектом.
 
ОбществоКрасноярск
 
 
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