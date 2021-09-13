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Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников - РИА Новости, 13.09.2021
Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
Партия "Единая Россия" отменила проведение сбора сторонников, который был запланирован во вторник, 14 сентября, на Васильевском спуске в Москве,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:54
2021-09-13T13:54
2021-09-13T13:56
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" отменила проведение сбора сторонников, который был запланирован во вторник, 14 сентября, на Васильевском спуске в Москве, предположительно, из-за эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции, рассказали РИА Новости три источника в партии.Ранее в "Единой России" сообщили агентству, что партия намерена провести сбор своих сторонников 14 сентября на Васильевском спуске в Москве. Накануне также стало известно об отмене Московского марафона в связи с эпидемиологической обстановкой, он был запланирован на 26 сентября."Мероприятие отменилось", - подтвердил собеседник.Соответствующее подтверждение дали ещё два члена "Единой России". По словам одного из собеседников, причиной отмены мероприятия, предположительно, могло стать распространение новой коронавирусной инфекции.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:54 13.09.2021 (обновлено: 13:56 13.09.2021)
Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
Источник: ЕР отменила сбор сторонников на Васильевском спуске 14 сентября