https://ria.ru/20210913/san-marino-1749903773.html

Эксперты прокомментировали отмену виз с Сан-Марино

Эксперты прокомментировали отмену виз с Сан-Марино - РИА Новости, 13.09.2021

Эксперты прокомментировали отмену виз с Сан-Марино

Россия и Сан-Марино готовятся отменить визы, но, по словам экспертов, это не существенно повлияет на турпоток, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:39

2021-09-13T18:39

2021-09-13T18:39

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия и Сан-Марино готовятся отменить визы, но, по словам экспертов, это не существенно повлияет на турпоток, сообщает АТОР.Как добавляют наблюдатели, карликовое государство никогда не было отдельным туристическим направлением на российском рынке: страну посещали в рамках краткосрочных экскурсионных поездок, организованных с территории Италии. В основном туристы смотрят две крепостные башни, Гуаита и Честа, расположенные на вершине горы Титано, города Догана, Фаэтано, Монтеджардино и Серравалле, а также местные музеи.Республика находится в итальянской визовой зоне, соответственно, потребуется оформить разрешение на въезд — шенгенское или национальное. Эти документы для граждан России никто пока отменять не собирается.Посетить Сан-Марино можно и с действующей мультивизой стран Шенгена, однако в любом случае придется въезжать через территорию Италии.Своего аэропорта в Сан-Марино нет: ближайший расположен в Римини (25 километров). В 72 километрах есть Форли, в 130 — аэропорт Фальконе и в 135 — аэропорт Болоньи.Россия не возобновила авиасообщение с Италией. Кроме того, страна закрыта для наших туристов и не признает отечественные препараты от COVID-19.Таким образом, россияне, даже имея на руках действующий шенген и сертификат о вакцинации, не могут посетить Сан-Марино, так как в этом случае надо попасть в Италию с туристической целью.Добавим, что Италия также не признает "Спутник V" для граждан Сан-Марино: чтобы получить Greenpass для посещения общественных мест в Италии, жителям этой страны надо пройти ревакцинацию одним из препаратов, сертифицированных в ЕС.

https://ria.ru/20210629/vetnam-1739016990.html

https://ria.ru/20210913/lavrov-1749876734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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