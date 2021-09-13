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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210913/san-marino-1749903773.html
Эксперты прокомментировали отмену виз с Сан-Марино
Эксперты прокомментировали отмену виз с Сан-Марино - РИА Новости, 13.09.2021
Эксперты прокомментировали отмену виз с Сан-Марино
Россия и Сан-Марино готовятся отменить визы, но, по словам экспертов, это не существенно повлияет на турпоток, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:39
2021-09-13T18:39
туризм
италия
сан-марино
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
туристы
туризм
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия и Сан-Марино готовятся отменить визы, но, по словам экспертов, это не существенно повлияет на турпоток, сообщает АТОР.Как добавляют наблюдатели, карликовое государство никогда не было отдельным туристическим направлением на российском рынке: страну посещали в рамках краткосрочных экскурсионных поездок, организованных с территории Италии. В основном туристы смотрят две крепостные башни, Гуаита и Честа, расположенные на вершине горы Титано, города Догана, Фаэтано, Монтеджардино и Серравалле, а также местные музеи.Республика находится в итальянской визовой зоне, соответственно, потребуется оформить разрешение на въезд — шенгенское или национальное. Эти документы для граждан России никто пока отменять не собирается.Посетить Сан-Марино можно и с действующей мультивизой стран Шенгена, однако в любом случае придется въезжать через территорию Италии.Своего аэропорта в Сан-Марино нет: ближайший расположен в Римини (25 километров). В 72 километрах есть Форли, в 130 — аэропорт Фальконе и в 135 — аэропорт Болоньи.Россия не возобновила авиасообщение с Италией. Кроме того, страна закрыта для наших туристов и не признает отечественные препараты от COVID-19.Таким образом, россияне, даже имея на руках действующий шенген и сертификат о вакцинации, не могут посетить Сан-Марино, так как в этом случае надо попасть в Италию с туристической целью.Добавим, что Италия также не признает "Спутник V" для граждан Сан-Марино: чтобы получить Greenpass для посещения общественных мест в Италии, жителям этой страны надо пройти ревакцинацию одним из препаратов, сертифицированных в ЕС.
https://ria.ru/20210629/vetnam-1739016990.html
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италия, сан-марино, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, туристы, туризм, россия
18:39 13.09.2021
 

Эксперты прокомментировали отмену виз с Сан-Марино

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкФлаг республики Сан-Марино
Флаг республики Сан-Марино - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия и Сан-Марино готовятся отменить визы, но, по словам экспертов, это не существенно повлияет на турпоток, сообщает АТОР.
Как добавляют наблюдатели, карликовое государство никогда не было отдельным туристическим направлением на российском рынке: страну посещали в рамках краткосрочных экскурсионных поездок, организованных с территории Италии. В основном туристы смотрят две крепостные башни, Гуаита и Честа, расположенные на вершине горы Титано, города Догана, Фаэтано, Монтеджардино и Серравалле, а также местные музеи.
Республика находится в итальянской визовой зоне, соответственно, потребуется оформить разрешение на въезд — шенгенское или национальное. Эти документы для граждан России никто пока отменять не собирается.
Посетить Сан-Марино можно и с действующей мультивизой стран Шенгена, однако в любом случае придется въезжать через территорию Италии.
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Своего аэропорта в Сан-Марино нет: ближайший расположен в Римини (25 километров). В 72 километрах есть Форли, в 130 — аэропорт Фальконе и в 135 — аэропорт Болоньи.
Россия не возобновила авиасообщение с Италией. Кроме того, страна закрыта для наших туристов и не признает отечественные препараты от COVID-19.
Таким образом, россияне, даже имея на руках действующий шенген и сертификат о вакцинации, не могут посетить Сан-Марино, так как в этом случае надо попасть в Италию с туристической целью.
Добавим, что Италия также не признает "Спутник V" для граждан Сан-Марино: чтобы получить Greenpass для посещения общественных мест в Италии, жителям этой страны надо пройти ревакцинацию одним из препаратов, сертифицированных в ЕС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 15:47Туризм
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