https://ria.ru/20210913/samolet-1749800336.html

Троих пострадавших в инциденте с L-410 в Приангарье отправили в Иркутск

Троих пострадавших в инциденте с L-410 в Приангарье отправили в Иркутск - РИА Новости, 13.09.2021

Троих пострадавших в инциденте с L-410 в Приангарье отправили в Иркутск

Троих пострадавших при аварийной посадке самолета в Иркутской области отправили в Иркутск, еще одна пострадавшая пока нетранспортабельна, сообщил на своей... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T07:43

2021-09-13T07:43

2021-09-13T07:43

происшествия

иркутск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

l-410

игорь кобзев

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Троих пострадавших при аварийной посадке самолета в Иркутской области отправили в Иркутск, еще одна пострадавшая пока нетранспортабельна, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Приангарья Игорь Кобзев.Самолет L-410 12 сентября в 18.15 (мск) совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: 4 человека погибли, 12 – пострадали. Несовершеннолетних на борту не было. Всех пострадавших доставили в медучреждение поселка Казачинское. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, борт санавиации с пострадавшими вылетел в Иркутск.В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Прокуратура по факту авиаинцидента проводит надзорную проверку.На базе МЧС России по Иркутской области организована горячая линия для родных и близких.

https://ria.ru/20210913/yaschik-1749798457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), l-410, игорь кобзев, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области