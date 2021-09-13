В России представлены новые смартфоны realme С25s и C21Y
© realme realme С25s и C21Y
© realme
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Компания realme начинает в России продажи новых доступных смартфонов — C25s и С21Y. Это апгрейд "монстров автономности" С21 и С25, ставших популярными моделями на российском рынке.
Производитель называет realme C25s самым мощным в классе смартфоном — в нем используется восьмиядерный процессор Helio G85. Телефон получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, маленьким вырезом под 8 Мп камеру и яркостью 570 нит. Камерный блок модели состоит из трех сенсоров: основной 48 Мп, макро и датчик глубины по 2 Мп каждый. Смартфон поставляется с системой realme UI 2.0 на базе Android 11, оборудован сканером отпечатков пальцев, полноценным слотом под две SIM и карту памяти. C25s поддерживает бесконтактные платежи благодаря чипу NFC. Наконец, смартфон оснащен емким аккумулятором на 6000 мАч.
C21Y основан на восьмиядерной платформе UNISOC T610. Большой 6,5-дюймовый экран и яркостью 400 нит отлично подходит для различных сценариев использования. Смартфон получил камеру с основным модулем 13 Мп, макромодулем 2 Мп и монохромным модулем 2 Мп, а также селфи-камеру 5 Мп с каплевидным вырезом. Смартфон получил ОС R Edition — специально разработанную систему, созданную для Android 11. Realme С21Y оборудован сканером отпечатков пальцев, тройным слотом под две SIM и карту памяти и поддерживает NFC. Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч C21Y может проработать целый день от одного заряда.
Realme C25s доступен в двух цветах — сером и синем. Конфигурации две: 4/64 и 4/128 ГБ по цене 14 990 и 16 990 рублей соответственно. С 14 сентября по 11 октября старшая обойдется в 14 990 рублей. C21Y предлагается в двух цветах (голубой и черный) в версии 4/64 ГБ по рекомендованной цене 11 990 рублей, а на старте продаж будет действовать промо-цена в 10 990 рублей.
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