https://ria.ru/20210913/proizvoditeli-1749815602.html
Китайские производители велосипедов поддержали "коронавирусный позитив"
Китайские производители велосипедов поддержали "коронавирусный позитив" - РИА Новости, 13.09.2021
Китайские производители велосипедов поддержали "коронавирусный позитив"
Китайские производители велосипедов и электробайков по итогам января-июля поддержали "коронавирусный позитив" заметным ростом продаж и прибылей. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:39
2021-09-13T10:39
2021-09-13T10:39
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600723996_0:96:3015:1792_1920x0_80_0_0_7643b0a9dbf4cda5f1379ff7794d0545.jpg
МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские производители велосипедов и электробайков по итогам января-июля поддержали "коронавирусный позитив" заметным ростом продаж и прибылей.Велопроизводители в прошлом году озолотились на эпидемии COVID-19. Взрывной рост спроса был вызван тем, что по соображениям санитарной безопасности многие отказались от общественного транспорта и пересели на "стальных коней".За первые семь месяцев текущего года производство велосипедов в КНР в годовом исчислении увеличилось на 13,3% до 29,8 миллиона единиц; электробайков – на 26% до 20,16 миллиона единиц. Прибыли крупных производителей (с доходом 20 миллионов юаней и более) за отчетный период выросли на 51,2%, сообщило министерство промышленности и информационных технологий КНР.Производители ожидают дальнейшего роста спроса на внутреннем рынке. Так, знаменитый пекинский производитель велосипедов "Летящий голубь" в 2019 году произвел 200 тысяч "стальных коней", а в нынешнем году намерен выпустить уже 600-700 тысяч единиц этой продукции.Впрочем, многие наблюдатели предупреждают, что с окончательной нормализацией эпидемиологической обстановки спрос на велосипеды и электробайки вернется на доэпидемический показатель. Чрезмерное наращивание мощностей может привести к кризису перепроизводства велосипедов, предупреждают экономисты. Они напоминают, что именно так произошло на рынке санитарных масок. На волне пандемии коронавирусной инфекции в КНР были созданы мощности по производству масок, в 10 раз превышающие глобальный спрос. Кризис перепроизводства грянул в конце прошлого года, и уже к январю 2021-го в КНР было закрыто порядка 90% созданных на волне распространения коронавирусной инфекции предприятий по производству масок.
https://ria.ru/20210909/prodazhi-1749349643.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600723996_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_673f9e86f6c62ddf335f5a01c3106dee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, коронавирус covid-19
МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайские производители велосипедов и электробайков по итогам января-июля поддержали "коронавирусный позитив" заметным ростом продаж и прибылей.
Велопроизводители в прошлом году озолотились на эпидемии COVID-19
. Взрывной рост спроса был вызван тем, что по соображениям санитарной безопасности многие отказались от общественного транспорта и пересели на "стальных коней".
За первые семь месяцев текущего года производство велосипедов в КНР в годовом исчислении увеличилось на 13,3% до 29,8 миллиона единиц; электробайков – на 26% до 20,16 миллиона единиц. Прибыли крупных производителей (с доходом 20 миллионов юаней и более) за отчетный период выросли на 51,2%, сообщило министерство промышленности и информационных технологий КНР.
Производители ожидают дальнейшего роста спроса на внутреннем рынке. Так, знаменитый пекинский производитель велосипедов "Летящий голубь" в 2019 году произвел 200 тысяч "стальных коней", а в нынешнем году намерен выпустить уже 600-700 тысяч единиц этой продукции.
Впрочем, многие наблюдатели предупреждают, что с окончательной нормализацией эпидемиологической обстановки спрос на велосипеды и электробайки вернется на доэпидемический показатель. Чрезмерное наращивание мощностей может привести к кризису перепроизводства велосипедов, предупреждают экономисты. Они напоминают, что именно так произошло на рынке санитарных масок. На волне пандемии коронавирусной инфекции в КНР были созданы мощности по производству масок, в 10 раз превышающие глобальный спрос. Кризис перепроизводства грянул в конце прошлого года, и уже к январю 2021-го в КНР было закрыто порядка 90% созданных на волне распространения коронавирусной инфекции предприятий по производству масок.