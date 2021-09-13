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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210913/proizvoditeli-1749815602.html
Китайские производители велосипедов поддержали "коронавирусный позитив"
Китайские производители велосипедов поддержали "коронавирусный позитив" - РИА Новости, 13.09.2021
Китайские производители велосипедов поддержали "коронавирусный позитив"
Китайские производители велосипедов и электробайков по итогам января-июля поддержали "коронавирусный позитив" заметным ростом продаж и прибылей. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:39
2021-09-13T10:39
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские производители велосипедов и электробайков по итогам января-июля поддержали "коронавирусный позитив" заметным ростом продаж и прибылей.Велопроизводители в прошлом году озолотились на эпидемии COVID-19. Взрывной рост спроса был вызван тем, что по соображениям санитарной безопасности многие отказались от общественного транспорта и пересели на "стальных коней".За первые семь месяцев текущего года производство велосипедов в КНР в годовом исчислении увеличилось на 13,3% до 29,8 миллиона единиц; электробайков – на 26% до 20,16 миллиона единиц. Прибыли крупных производителей (с доходом 20 миллионов юаней и более) за отчетный период выросли на 51,2%, сообщило министерство промышленности и информационных технологий КНР.Производители ожидают дальнейшего роста спроса на внутреннем рынке. Так, знаменитый пекинский производитель велосипедов "Летящий голубь" в 2019 году произвел 200 тысяч "стальных коней", а в нынешнем году намерен выпустить уже 600-700 тысяч единиц этой продукции.Впрочем, многие наблюдатели предупреждают, что с окончательной нормализацией эпидемиологической обстановки спрос на велосипеды и электробайки вернется на доэпидемический показатель. Чрезмерное наращивание мощностей может привести к кризису перепроизводства велосипедов, предупреждают экономисты. Они напоминают, что именно так произошло на рынке санитарных масок. На волне пандемии коронавирусной инфекции в КНР были созданы мощности по производству масок, в 10 раз превышающие глобальный спрос. Кризис перепроизводства грянул в конце прошлого года, и уже к январю 2021-го в КНР было закрыто порядка 90% созданных на волне распространения коронавирусной инфекции предприятий по производству масок.
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китай, коронавирус covid-19
10:39 13.09.2021
 

Китайские производители велосипедов поддержали "коронавирусный позитив"

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские производители велосипедов и электробайков по итогам января-июля поддержали "коронавирусный позитив" заметным ростом продаж и прибылей.
Велопроизводители в прошлом году озолотились на эпидемии COVID-19. Взрывной рост спроса был вызван тем, что по соображениям санитарной безопасности многие отказались от общественного транспорта и пересели на "стальных коней".
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За первые семь месяцев текущего года производство велосипедов в КНР в годовом исчислении увеличилось на 13,3% до 29,8 миллиона единиц; электробайков – на 26% до 20,16 миллиона единиц. Прибыли крупных производителей (с доходом 20 миллионов юаней и более) за отчетный период выросли на 51,2%, сообщило министерство промышленности и информационных технологий КНР.
Производители ожидают дальнейшего роста спроса на внутреннем рынке. Так, знаменитый пекинский производитель велосипедов "Летящий голубь" в 2019 году произвел 200 тысяч "стальных коней", а в нынешнем году намерен выпустить уже 600-700 тысяч единиц этой продукции.
Впрочем, многие наблюдатели предупреждают, что с окончательной нормализацией эпидемиологической обстановки спрос на велосипеды и электробайки вернется на доэпидемический показатель. Чрезмерное наращивание мощностей может привести к кризису перепроизводства велосипедов, предупреждают экономисты. Они напоминают, что именно так произошло на рынке санитарных масок. На волне пандемии коронавирусной инфекции в КНР были созданы мощности по производству масок, в 10 раз превышающие глобальный спрос. Кризис перепроизводства грянул в конце прошлого года, и уже к январю 2021-го в КНР было закрыто порядка 90% созданных на волне распространения коронавирусной инфекции предприятий по производству масок.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКоронавирус COVID-19
 
 
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