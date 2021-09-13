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В Перми осудили женщину, обманывавшую пенсионеров с "чудо-приборами"
В Перми осудили женщину, обманывавшую пенсионеров с "чудо-приборами" - РИА Новости, 13.09.2021
В Перми осудили женщину, обманывавшую пенсионеров с "чудо-приборами"
Пермский суд приговорил аферистку, которая возглавляла преступную группу, обманувшую более тысячи пенсионеров в трех регионах на 19 миллионов рублей, к 4,5... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T14:38
2021-09-13T14:38
происшествия
пермский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
россия
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ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Пермский суд приговорил аферистку, которая возглавляла преступную группу, обманувшую более тысячи пенсионеров в трех регионах на 19 миллионов рублей, к 4,5 годам колонии, женщина несколько лет скрывалась от правоохранителей за границей, сообщает пресс-служба краевого МВД.По данным ведомства, 48-летняя пермячка с супругом организовала преступную группу из 30 человек и руководила ими. Аферисты в 2011-2013 годах обманули более тысячи пенсионеров в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области. Общий ущерб от их деятельности превысил 19 миллионов рублей.Работали мошенники по тщательно продуманной схеме: ходили по домам пожилых людей, представлялись сотрудниками социальной службы и навязывали физиотерапевтические аппараты. Приборы якобы выдавались пенсионерам по госпрограмме и помогали от всех недугов. Их себестоимость не превышала полутора тысяч рублей, однако продавались они в 10 раз дороже."Менеджеров каждый день обучали тому, как обмануть пенсионеров. Цинизм не знал границ. Между собой мошенники называли бабушек и дедушек "коровами", которых нужно "доить", — говорится в сообщении полиции.Участников группы задержали в 2013 году: спецназ штурмом взял офис злоумышленников. Организаторы скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск, к их поискам подключился Интерпол. В 2018 году аферистку задержали на железнодорожном вокзале в Кишиневе, Молдавия выдала женщину России. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ее супруга экстрадировали в Россию летом 2021 года, мужчина под стражей, но обвинение ему пока не предъявлено."Свердловский районный суд Перми признал местную жительницу, являвшуюся организатором группы мошенников, виновной и назначил ей 4,5 года в колонии общего режима", — сказали в ведомстве.Уточняется, что участники группы были приговорены к различным срокам лишения свободы в 2018 году.
https://ria.ru/20210913/moshenniki-1749792793.html
https://ria.ru/20210821/pitstsa-1746656917.html
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происшествия, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, россия
14:38 13.09.2021
 
В Перми осудили женщину, обманывавшую пенсионеров с "чудо-приборами"

Пермячку, обманывавшую пенсионеров с "чудо-приборами", приговорили к 4,5 годам колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Пермский суд приговорил аферистку, которая возглавляла преступную группу, обманувшую более тысячи пенсионеров в трех регионах на 19 миллионов рублей, к 4,5 годам колонии, женщина несколько лет скрывалась от правоохранителей за границей, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным ведомства, 48-летняя пермячка с супругом организовала преступную группу из 30 человек и руководила ими. Аферисты в 2011-2013 годах обманули более тысячи пенсионеров в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области. Общий ущерб от их деятельности превысил 19 миллионов рублей.
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"Менеджеров каждый день обучали тому, как обмануть пенсионеров. Цинизм не знал границ. Между собой мошенники называли бабушек и дедушек "коровами", которых нужно "доить", — говорится в сообщении полиции.
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"Свердловский районный суд Перми признал местную жительницу, являвшуюся организатором группы мошенников, виновной и назначил ей 4,5 года в колонии общего режима", — сказали в ведомстве.
Уточняется, что участники группы были приговорены к различным срокам лишения свободы в 2018 году.
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ПроисшествияПермский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МошенничествоРоссия
 
 
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