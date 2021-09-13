https://ria.ru/20210913/obstrel-1749805766.html
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 13.09.2021
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопрвозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявил... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:12
2021-09-13T09:12
2021-09-13T09:12
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украина
бмп-1
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопрвозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 7.01 до 7.10 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Озеряновка и Васильевка. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра, также сделано 12 выстрелов из БМП-1", - сказал представитель ведомства.
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в мире, украина, бмп-1, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Представитель ДНР в СЦКК заявил о минометном обстреле со стороны украинских силовиков