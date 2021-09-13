https://ria.ru/20210913/obstrel-1749805766.html

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 13.09.2021

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопрвозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявил... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:12

2021-09-13T09:12

2021-09-13T09:12

в мире

украина

бмп-1

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопрвозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 7.01 до 7.10 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Озеряновка и Васильевка. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра, также сделано 12 выстрелов из БМП-1", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20210912/donbass-1749761720.html

украина

донецкая народная республика

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2021

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в мире, украина, бмп-1, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр