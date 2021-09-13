Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210913/novosibirsk-1749822913.html
В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура
В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура - РИА Новости, 13.09.2021
В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура
В Новосибирске в отеле нашли тело 33-летнего скульптора с колото-резаным ранением шеи, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:13
2021-09-13T12:11
происшествия
новосибирская область
новосибирск
marriott
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский государственный аграрный университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749824416_533:0:2560:1140_1920x0_80_0_0_5ca93a73e87cb039972aa49a88bb5f32.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. В Новосибирске в отеле нашли тело 33-летнего скульптора с колото-резаным ранением шеи, сообщило региональное управление СК. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.В социальных сетях о смерти брата Игоря Самарина в отеле Marriott сообщила его сестра Анастасия."Брат родился с талантом скульптора. Едва младенец сел, он взял пластилин в руки, и все поняли, что Бог спустился в семью", — написала Самарина на своей странице в инстаграме. Игорь Самарин — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, скульптор, преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете. Автор нескольких проектов в родном городе, в том числе мемориала героев Великой Отечественной войны — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, памятника Герою России Сергею Амосову и бюста двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.
https://ria.ru/20210522/ubiystvo-1733341415.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749824416_1040:0:2560:1140_1920x0_80_0_0_9bb6c7660af280e9bdd6b20bb6a0c06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новосибирская область, новосибирск, marriott, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский государственный аграрный университет, россия
11:13 13.09.2021 (обновлено: 12:11 13.09.2021)
 
В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура

Тело молодого скульптора нашли в отеле в Новосибирске, возбуждено дело об убийстве

© Фото : Игорь Самарин/ВконтактеСкульптор Игорь Самарин
Скульптор Игорь Самарин - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : Игорь Самарин/Вконтакте
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. В Новосибирске в отеле нашли тело 33-летнего скульптора с колото-резаным ранением шеи, сообщило региональное управление СК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.
В социальных сетях о смерти брата Игоря Самарина в отеле Marriott сообщила его сестра Анастасия.
"Брат родился с талантом скульптора. Едва младенец сел, он взял пластилин в руки, и все поняли, что Бог спустился в семью", — написала Самарина на своей странице в инстаграме.
Игорь Самарин — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, скульптор, преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете. Автор нескольких проектов в родном городе, в том числе мемориала героев Великой Отечественной войны — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, памятника Герою России Сергею Амосову и бюста двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.
Леонид Печников - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:00
"Об этом молчали 12 лет": кто убил известного советского композитора
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскMarriottСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирский государственный аграрный университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Ученые доказали, что переедание — не причина, а следствие ожирения
14:00В Грузии из тюрьмы освободили соучастника убийства российского следователя
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
Лента новостейМолния