https://ria.ru/20210913/novosibirsk-1749822913.html
В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура
В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура - РИА Новости, 13.09.2021
В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура
В Новосибирске в отеле нашли тело 33-летнего скульптора с колото-резаным ранением шеи, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:13
2021-09-13T11:13
2021-09-13T12:11
происшествия
новосибирская область
новосибирск
marriott
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский государственный аграрный университет
россия
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НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. В Новосибирске в отеле нашли тело 33-летнего скульптора с колото-резаным ранением шеи, сообщило региональное управление СК. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.В социальных сетях о смерти брата Игоря Самарина в отеле Marriott сообщила его сестра Анастасия."Брат родился с талантом скульптора. Едва младенец сел, он взял пластилин в руки, и все поняли, что Бог спустился в семью", — написала Самарина на своей странице в инстаграме. Игорь Самарин — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, скульптор, преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете. Автор нескольких проектов в родном городе, в том числе мемориала героев Великой Отечественной войны — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, памятника Герою России Сергею Амосову и бюста двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, marriott, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский государственный аграрный университет, россия
11:13 13.09.2021 (обновлено: 12:11 13.09.2021)
В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура
Тело молодого скульптора нашли в отеле в Новосибирске, возбуждено дело об убийстве
НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. В Новосибирске в отеле нашли тело 33-летнего скульптора с колото-резаным ранением шеи, сообщило региональное управление СК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.
В социальных сетях о смерти брата Игоря Самарина в отеле Marriott сообщила его сестра Анастасия.
"Брат родился с талантом скульптора. Едва младенец сел, он взял пластилин в руки, и все поняли, что Бог спустился в семью", — написала Самарина на своей странице в инстаграме
.
Игорь Самарин — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, скульптор, преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете. Автор нескольких проектов в родном городе, в том числе мемориала героев Великой Отечественной войны — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, памятника Герою России Сергею Амосову и бюста двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.