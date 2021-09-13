https://ria.ru/20210913/novosibirsk-1749822913.html

В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура

В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура - РИА Новости, 13.09.2021

В Новосибирске в отеле нашли тело молодого скульптура

В Новосибирске в отеле нашли тело 33-летнего скульптора с колото-резаным ранением шеи, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:13

2021-09-13T11:13

2021-09-13T12:11

происшествия

новосибирская область

новосибирск

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следственный комитет россии (ск рф)

новосибирский государственный аграрный университет

россия

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НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. В Новосибирске в отеле нашли тело 33-летнего скульптора с колото-резаным ранением шеи, сообщило региональное управление СК. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.В социальных сетях о смерти брата Игоря Самарина в отеле Marriott сообщила его сестра Анастасия."Брат родился с талантом скульптора. Едва младенец сел, он взял пластилин в руки, и все поняли, что Бог спустился в семью", — написала Самарина на своей странице в инстаграме. Игорь Самарин — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, скульптор, преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете. Автор нескольких проектов в родном городе, в том числе мемориала героев Великой Отечественной войны — выпускников Новосибирского высшего военного командного училища, памятника Герою России Сергею Амосову и бюста двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.

https://ria.ru/20210522/ubiystvo-1733341415.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, marriott, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский государственный аграрный университет, россия