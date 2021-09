https://ria.ru/20210913/mtv-1749799152.html

Рэпер Lil Nas X получил главный приз MTV Video Music Awards 2021

Рэпер Lil Nas X получил главный приз MTV Video Music Awards 2021 - РИА Новости, 13.09.2021

Рэпер Lil Nas X получил главный приз MTV Video Music Awards 2021

Американский рэп-исполнитель Lil Nas X стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2021 в категории "Видео года" за клип на песню Montero... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T06:43

2021-09-13T06:43

2021-09-13T10:27

культура

в мире

mtv video music awards

kiss

дрейк

эд ширан

lil nas x

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156392/06/1563920649_619:0:2770:1210_1920x0_80_0_0_185d9a28e8b9908dde597abbe4472b70.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Lil Nas X стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2021 в категории "Видео года" за клип на песню Montero (Call Me By Your Name), сообщили организаторы.Клип певца также получил награду за лучшую режиссуру.Кроме Lil Nas X за главную награду боролись американская певица Doja Cat с песней Kiss me More, певец Эд Ширан и его композиция Bad Habits, канадец The Weeknd с треком Save Your Tears, исполнительницы Карди Би и Megan Thee Stallion с песней WAP, а также певцы DJ Khaled и Дрейк с композицией Popstar.Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году как альтернатива музыкальной премии Grammy в категории "видео". Номинантов MTV VMA определяет специальное жюри (в состав которого входят продюсеры, представители звукозаписывающих компаний и прессы), в некоторых номинациях победителя определяют зрители путем голосования на сайте MTV. Победителям вручается награда MTV VMA – статуэтка Лунного человека.

https://ria.ru/20210913/bieber-1749798988.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, mtv video music awards, kiss, дрейк, эд ширан, lil nas x, шоу-бизнес, новости культуры, музыка