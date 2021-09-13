https://ria.ru/20210913/moskva-1749876303.html

В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми

В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 13.09.2021

В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-западе Москвы, сообщается в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:43

2021-09-13T15:43

2021-09-13T15:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Нагорной улице в районе дома 37 автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе.

https://ria.ru/20210912/omsk-1749766649.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва