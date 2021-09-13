https://ria.ru/20210913/moskva-1749876303.html
В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми - РИА Новости, 13.09.2021
В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми
Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-западе Москвы, сообщается в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:43
2021-09-13T15:43
2021-09-13T15:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Нагорной улице в районе дома 37 автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе.
https://ria.ru/20210912/omsk-1749766649.html
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происшествия, москва
В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе