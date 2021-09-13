https://ria.ru/20210913/moskva-1749803578.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.09.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:19

2021-09-13T09:19

2021-09-13T09:19

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует с 10.00 понедельника до 21.00 вторника.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/podmoskove-1748870941.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, гидрометцентр