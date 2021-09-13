https://ria.ru/20210913/moskva-1749803578.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.09.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:19
2021-09-13T09:19
2021-09-13T09:19
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует с 10.00 понедельника до 21.00 вторника.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/podmoskove-1748870941.html
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москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра