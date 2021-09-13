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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.09.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:19
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москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует с 10.00 понедельника до 21.00 вторника.
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москва, гидрометцентр
09:19 13.09.2021
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице и в области предупреждение действует с 10.00 понедельника до 21.00 вторника.
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 14:32В России
Первые заморозки прошли ночью в Подмосковье
 
МоскваГидрометцентр
 
 
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