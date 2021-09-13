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Онлайн-конференция о доступности генетического тестирования в России
Онлайн-конференция о доступности генетического тестирования в России - РИА Новости, 13.09.2021
Онлайн-конференция о доступности генетического тестирования в России
15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Доступность генетического тестирования в России: от тестов для всех - до индивидуального анализа генома".
2021-09-13T12:18
2021-09-13T12:18
анонсы
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Задать вопросУчастники:- член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ "Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова", главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, член экспертного совета фонда "Круг добра" Сергей КУЦЕВ;- академик РАН, президент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;- главный педиатр ГБУЗ "ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского", заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС;- юрист, член Национального совета экспертов по редким болезням, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Наталья СМИРНОВА.Модератор - заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ "Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова", председатель экспертного совета Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА.Прогресс в области медицинской генетики привел к созданию эффективных методов диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней. В числе главных достижений медицинской генетики нужно отметить появление программ массового обследования новорожденных на наследственные болезни. Их расширение и совершенствование позволяет начать терапию генетических заболеваний на ранней доклинической стадии. Для состояний, которые не включены в программы массового обследования, необходимо развитие молекулярного тестирования, медико-генетического консультирования и всей системы медико-генетической помощи в стране. Однако широкому внедрению генетических методов диагностики препятствуют законодательные и финансовые проблемы, ограничивающие доступ к ним пациентов и членов их семей.В рамках мероприятия будут обсуждены потребности врачей разных специальностей в генетических исследованиях, пойдет речь о массовом скрининге новорожденных на наследственные болезни, старте пилотных проектов массового обследования новорожденных, включении молекулярно-генетических исследований в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, финансовом обеспечении генетических исследований, в том числе в рамках ОМС, а также о регистрации технологий и статусе медицинских изделий "research-use only" (только для научных исследований).Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:18 13.09.2021
 

Онлайн-конференция о доступности генетического тестирования в России

Читать ria.ru в
15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Доступность генетического тестирования в России: от тестов для всех - до индивидуального анализа генома".
Задать вопрос

Участники:
- член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ "Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова", главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации, член экспертного совета фонда "Круг добра" Сергей КУЦЕВ;
- академик РАН, президент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;
- главный педиатр ГБУЗ "ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского", заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС;
- юрист, член Национального совета экспертов по редким болезням, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Наталья СМИРНОВА.

Модератор - заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ "Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова", председатель экспертного совета Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА.

Прогресс в области медицинской генетики привел к созданию эффективных методов диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней. В числе главных достижений медицинской генетики нужно отметить появление программ массового обследования новорожденных на наследственные болезни. Их расширение и совершенствование позволяет начать терапию генетических заболеваний на ранней доклинической стадии. Для состояний, которые не включены в программы массового обследования, необходимо развитие молекулярного тестирования, медико-генетического консультирования и всей системы медико-генетической помощи в стране. Однако широкому внедрению генетических методов диагностики препятствуют законодательные и финансовые проблемы, ограничивающие доступ к ним пациентов и членов их семей.
В рамках мероприятия будут обсуждены потребности врачей разных специальностей в генетических исследованиях, пойдет речь о массовом скрининге новорожденных на наследственные болезни, старте пилотных проектов массового обследования новорожденных, включении молекулярно-генетических исследований в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, финансовом обеспечении генетических исследований, в том числе в рамках ОМС, а также о регистрации технологий и статусе медицинских изделий "research-use only" (только для научных исследований).

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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