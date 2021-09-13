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НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования
НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования - РИА Новости, 13.09.2021
НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования
Национальный клиринговый центр (НКЦ) запустил базовый блок модели МААРС (Model for Adaptive Anti-Pro-Cyclicality), который предусматривает режим... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:07
2021-09-13T11:07
новости компаний - экономика
московская биржа
россия
национальный клиринговый центр (нкц)
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Национальный клиринговый центр (НКЦ) запустил базовый блок модели МААРС (Model for Adaptive Anti-Pro-Cyclicality), который предусматривает режим автоматизированного расчета и оценки состояния волатильности рынка на текущий момент и ближайшую перспективу, сообщил РИА Новости управляющий директор по рискам НКЦ Ринат Кирдань.По его словам, модель предназначена для раннего предупреждения НКЦ о значительных изменениях волатильности различных классов активов, которые находятся в обеспечении в НКЦ."Такая информация, по нашим ожиданиям, предоставит участникам клиринга дополнительное время для своевременной реакции на изменения уровней маржирования в НКЦ", - пояснил Кирдань.По его словам, внедрение модели МААРС является ответом НКЦ на решение системной проблемы процикличности моделей маржирования у центральных контрагентов, которая обострилась в связи с пандемией.
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новости компаний - экономика, московская биржа, россия, национальный клиринговый центр (нкц)
11:07 13.09.2021
 

НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Национальный клиринговый центр (НКЦ) запустил базовый блок модели МААРС (Model for Adaptive Anti-Pro-Cyclicality), который предусматривает режим автоматизированного расчета и оценки состояния волатильности рынка на текущий момент и ближайшую перспективу, сообщил РИА Новости управляющий директор по рискам НКЦ Ринат Кирдань.
По его словам, модель предназначена для раннего предупреждения НКЦ о значительных изменениях волатильности различных классов активов, которые находятся в обеспечении в НКЦ.
Председатель Правления На­ци­о­наль­ного расчётного де­по­зи­та­рия Эдди Астанин - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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"Такая информация, по нашим ожиданиям, предоставит участникам клиринга дополнительное время для своевременной реакции на изменения уровней маржирования в НКЦ", - пояснил Кирдань.
По его словам, внедрение модели МААРС является ответом НКЦ на решение системной проблемы процикличности моделей маржирования у центральных контрагентов, которая обострилась в связи с пандемией.
"НКЦ планирует использование данной модели в рамках развития технологии расчета индикативных ставок риска, что, в свою очередь, позволит усилить рискозащищенность участников клиринга и, особенно, инвесторов-физических лиц, динамичный приток которых на финансовый рынок наблюдается в последние годы", – заключил Кирдань.
 
Новости компаний - ЭкономикаМосковская биржаРоссияНациональный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
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