https://ria.ru/20210913/marzhirovanie-1749815890.html
НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования
НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования - РИА Новости, 13.09.2021
НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования
Национальный клиринговый центр (НКЦ) запустил базовый блок модели МААРС (Model for Adaptive Anti-Pro-Cyclicality), который предусматривает режим... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:07
2021-09-13T11:07
2021-09-13T11:07
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Национальный клиринговый центр (НКЦ) запустил базовый блок модели МААРС (Model for Adaptive Anti-Pro-Cyclicality), который предусматривает режим автоматизированного расчета и оценки состояния волатильности рынка на текущий момент и ближайшую перспективу, сообщил РИА Новости управляющий директор по рискам НКЦ Ринат Кирдань.По его словам, модель предназначена для раннего предупреждения НКЦ о значительных изменениях волатильности различных классов активов, которые находятся в обеспечении в НКЦ."Такая информация, по нашим ожиданиям, предоставит участникам клиринга дополнительное время для своевременной реакции на изменения уровней маржирования в НКЦ", - пояснил Кирдань.По его словам, внедрение модели МААРС является ответом НКЦ на решение системной проблемы процикличности моделей маржирования у центральных контрагентов, которая обострилась в связи с пандемией.
https://ria.ru/20210714/astanin-1741156014.html
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новости компаний - экономика, московская биржа, россия, национальный клиринговый центр (нкц)