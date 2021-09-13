https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749829122.html
В Москве за сутки госпитализировали 479 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 479 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 479 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 479 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 235 человек, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:42
2021-09-13T11:42
2021-09-13T11:42
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 479 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 235 человек, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 2022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 479 человек. На ИВЛ находятся 235 человек. В городе выздоровели еще 1259 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 465 359", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 479 пациентов с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализировали 479 пациентов с COVID, на ИВЛ - 235 человек