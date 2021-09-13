https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749829122.html

В Москве за сутки госпитализировали 479 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 479 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 479 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 479 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 235 человек, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:42

2021-09-13T11:42

2021-09-13T11:42

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116473_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_d2d38a25c22d0b6ca60bec4d81a0f4d5.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 479 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 235 человек, сообщил в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В Москве выявлено 2022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 479 человек. На ИВЛ находятся 235 человек. В городе выздоровели еще 1259 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 465 359", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210324/mutatsiya-1602610953.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии