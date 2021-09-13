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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749827168.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки - в Республике Алтай, он составляет 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:36
2021-09-13T11:36
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки - в Республике Алтай, он составляет 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,12%; 2. Москва, Республика Бурятия - 0,13%; 3. Санкт-Петербург - 0,14%", - говорится в сообщении.
республика алтай
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общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:36 13.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Республике Алтай — 0,12%

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки - в Республике Алтай, он составляет 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,12%; 2. Москва, Республика Бурятия - 0,13%; 3. Санкт-Петербург - 0,14%", - говорится в сообщении.
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