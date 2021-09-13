https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749827168.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки - в Республике Алтай, он составляет 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:36

2021-09-13T11:36

2021-09-13T11:36

распространение коронавируса

общество

республика алтай

москва

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки - в Республике Алтай, он составляет 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,12%; 2. Москва, Республика Бурятия - 0,13%; 3. Санкт-Петербург - 0,14%", - говорится в сообщении.

республика алтай

москва

республика бурятия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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