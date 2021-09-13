https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749826730.html
В Москве выявили 2022 новых случая COVID-19
В Москве выявили 2022 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021
В Москве выявили 2022 новых случая COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 отмечено за сутки в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805), Подмосковье (758), сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:34
2021-09-13T11:34
2021-09-13T11:34
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 отмечено за сутки в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805), Подмосковье (758), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2022; 2. Санкт-Петербург - 805; 3. Московская область - 758", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания зафиксировано в Магаданской области - 24, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 11.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/koronavirus-1749723802.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус в россии
В Москве выявили 2022 новых случая COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки выявили 2022 случая COVID-19