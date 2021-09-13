https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749826730.html

В Москве выявили 2022 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2022 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021

В Москве выявили 2022 новых случая COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 отмечено за сутки в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805), Подмосковье (758), сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:34

2021-09-13T11:34

2021-09-13T11:34

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 отмечено за сутки в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805), Подмосковье (758), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2022; 2. Санкт-Петербург - 805; 3. Московская область - 758", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания зафиксировано в Магаданской области - 24, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 11.

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/koronavirus-1749723802.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус в россии