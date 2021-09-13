https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749826101.html

В России за сутки 12 469 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 12 469 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2021

В России за сутки 12 469 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 12 469 человек после COVID-19, за все время - 6 402 126, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T11:33

2021-09-13T11:33

2021-09-13T11:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12 469 человек после COVID-19, за все время - 6 402 126, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 469 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 402 126", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1259 человек, Подмосковье - 653, Свердловской области - 447.

https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743216821.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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