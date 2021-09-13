https://ria.ru/20210913/klimkin-1749916718.html
Климкин раскритиковал предложение о переходе украинского языка на латиницу
Климкин раскритиковал предложение о переходе украинского языка на латиницу - РИА Новости, 13.09.2021
Климкин раскритиковал предложение о переходе украинского языка на латиницу
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал предложение секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о переходе страны с кириллицы... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T20:01
2021-09-13T20:01
2021-09-13T20:01
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КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал предложение секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о переходе страны с кириллицы на латиницу.Ранее Данилов заявил, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу."Я не фанат перехода на латиницу, считаю, что кириллица является частью нашей ДНК совершенно независимо от российской. Именно кириллицей писали тысячи патриотов Украины, граффити на стенах Святой Софии, кстати, тоже написаны кириллицей. Если мы начинаем дискутировать о переходе на латиницу, чтобы еще дальше отойти от России, то это играет только на логику (президента РФ Владимира – ред.) Путина. Помните, он в своей статье писал, что Украины нет, она искусственная, а есть лишь попытки создать из нас "анти-Россию", - написал Климкин на своей странице в Facebook.По его мнению, переход на латиницу не сделает украинцев автоматически более передовыми и прогрессивными. "Посмотрите, к примеру, на Японию, Израиль или Южную Корею. А вот изучать английский, как язык международного общения, критически важно. Но для этого нужно вместо дискуссий установить требования знания английского везде и начать их соблюдать", - добавил экс-министр.
https://ria.ru/20210913/paranoyya-1749876407.html
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в мире, украина, мид украины, павел климкин
Климкин раскритиковал предложение о переходе украинского языка на латиницу
Экс-глава МИД Украины Климкин раскритиковал предложение о переходе страны на латиницу