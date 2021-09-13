https://ria.ru/20210913/kitay-1749855688.html

Число педагогов в Китае увеличилось на 3,52%

Число педагогов в Китае увеличилось на 3,52% - РИА Новости, 13.09.2021

Число педагогов в Китае увеличилось на 3,52%

Число педагогов в Китае достигло 17,93 миллиона человек, что на 609,4 тысячи человек или 3,52% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные, опубликованные... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:49

2021-09-13T13:49

2021-09-13T13:49

россия-китай: главное

общество

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574162772_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_001c54d89ee48d02aaa1fb3f620ae066.jpg

МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Число педагогов в Китае достигло 17,93 миллиона человек, что на 609,4 тысячи человек или 3,52% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные, опубликованные Министерством образования КНР.Как сообщили на пресс-конференции вышеуказанного ведомства в среду, наиболее заметный рост числа педагогов наблюдался в сфере специального образования. Количество педагогов в данной сфере увеличилось на 6,11% по сравнению с прошлым годом.Согласно данным ведомства, число воспитателей в детских садах и преподавателей вузов увеличилось на 5,44% и 5,34% соответственно.В 2021 году в Китае в общей сложности 1,9 миллиона человек получили дипломы педагогов.

https://ria.ru/20210707/kitay-1740261434.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, китай