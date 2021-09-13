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Число педагогов в Китае увеличилось на 3,52%
Число педагогов в Китае увеличилось на 3,52% - РИА Новости, 13.09.2021
Число педагогов в Китае увеличилось на 3,52%
Число педагогов в Китае достигло 17,93 миллиона человек, что на 609,4 тысячи человек или 3,52% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные, опубликованные... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:49
2021-09-13T13:49
2021-09-13T13:49
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Число педагогов в Китае достигло 17,93 миллиона человек, что на 609,4 тысячи человек или 3,52% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные, опубликованные Министерством образования КНР.Как сообщили на пресс-конференции вышеуказанного ведомства в среду, наиболее заметный рост числа педагогов наблюдался в сфере специального образования. Количество педагогов в данной сфере увеличилось на 6,11% по сравнению с прошлым годом.Согласно данным ведомства, число воспитателей в детских садах и преподавателей вузов увеличилось на 5,44% и 5,34% соответственно.В 2021 году в Китае в общей сложности 1,9 миллиона человек получили дипломы педагогов.
https://ria.ru/20210707/kitay-1740261434.html
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