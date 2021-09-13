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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749855047.html
Экологически чистая ТЭЦ заработает в Хабаровске в 2024 году
Экологически чистая ТЭЦ заработает в Хабаровске в 2024 году - РИА Новости, 13.09.2021
Экологически чистая ТЭЦ заработает в Хабаровске в 2024 году
Новая экологически чистая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) начнет работать в Хабаровске в 2024 году, строительство начнется уже в этом году, сообщили в правительстве... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:47
2021-09-13T13:47
хабаровский край
экономика
хабаровск
русгидро
дальневосточная генерирующая компания
михаил дегтярев
россия
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ХАБАРОВСК, 13 сен — РИА Новости. Новая экологически чистая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) начнет работать в Хабаровске в 2024 году, строительство начнется уже в этом году, сообщили в правительстве региона.Площадку будущей газовой ТЭЦ-4 в понедельник посетил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава региона встретился с коллективом ТЭЦ-1 в Хабаровске и обсудил с руководством Дальневосточной генерирующей компании планы по строительству новой электроцентрали."В настоящее время проектирование Хабаровской ТЭЦ-4 завершено. Оформлен земельный участок на прилегающей к ТЭЦ-1 территории. Строительство планируется начать в 2021 году. Стоимость составит 57 миллиардов рублей. Основным топливом для ТЭЦ-4 станет природный газ. Использование дизельного топлива будет предусмотрено в качестве резерва", - сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что с учетом серьезного износа мощностей ТЭЦ-1 (работает с 1954 года) начинаются работы по возведению новой теплоэлектроцентрали. Распоряжением правительства РФ от 15 июля 2019 года проект включен в перечень объектов, подлежащих модернизации или строительству. Работы запланированы в два этапа – до 2024 и до 2025 годы. Строительством ТЭЦ-4 займется ПАО "РусГидро". "Для нас особенно важны новые проекты в этой сфере, отвечающие всем требованиям экологической безопасности", – сказал на встрече с энергетиками Дегтярев.Отмечается, что проектом предусмотрено строительство Хабаровской ТЭЦ-4 на базе четырех энергоблоков ГТУ-ТЭЦ. Дополнительно планируется строительство комплекса теплофикационных установок с пятью водогрейными котлами. Покрытие тепловой нагрузки потребителей пара будет осуществляться от трех паровых котлов. Мощность новой станции составит: электрическая – 328 МВт, тепловая – 1368,3 Гкал/ч.
https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749823589.html
https://ria.ru/20210909/pavodok-1749284767.html
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экономика, хабаровск, русгидро, дальневосточная генерирующая компания, михаил дегтярев, россия
13:47 13.09.2021
 
Экологически чистая ТЭЦ заработает в Хабаровске в 2024 году

Экологически чистая ТЭЦ за 57 миллиардов рублей заработает в Хабаровске в 2024 году

© РИА Новости / Е. Немировский / Перейти в фотобанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Е. Немировский
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ХАБАРОВСК, 13 сен — РИА Новости. Новая экологически чистая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) начнет работать в Хабаровске в 2024 году, строительство начнется уже в этом году, сообщили в правительстве региона.
Площадку будущей газовой ТЭЦ-4 в понедельник посетил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава региона встретился с коллективом ТЭЦ-1 в Хабаровске и обсудил с руководством Дальневосточной генерирующей компании планы по строительству новой электроцентрали.
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"В настоящее время проектирование Хабаровской ТЭЦ-4 завершено. Оформлен земельный участок на прилегающей к ТЭЦ-1 территории. Строительство планируется начать в 2021 году. Стоимость составит 57 миллиардов рублей. Основным топливом для ТЭЦ-4 станет природный газ. Использование дизельного топлива будет предусмотрено в качестве резерва", - сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что с учетом серьезного износа мощностей ТЭЦ-1 (работает с 1954 года) начинаются работы по возведению новой теплоэлектроцентрали. Распоряжением правительства РФ от 15 июля 2019 года проект включен в перечень объектов, подлежащих модернизации или строительству. Работы запланированы в два этапа – до 2024 и до 2025 годы. Строительством ТЭЦ-4 займется ПАО "РусГидро". "Для нас особенно важны новые проекты в этой сфере, отвечающие всем требованиям экологической безопасности", – сказал на встрече с энергетиками Дегтярев.
Отмечается, что проектом предусмотрено строительство Хабаровской ТЭЦ-4 на базе четырех энергоблоков ГТУ-ТЭЦ. Дополнительно планируется строительство комплекса теплофикационных установок с пятью водогрейными котлами. Покрытие тепловой нагрузки потребителей пара будет осуществляться от трех паровых котлов. Мощность новой станции составит: электрическая – 328 МВт, тепловая – 1368,3 Гкал/ч.
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