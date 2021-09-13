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В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров из-за обеденного намаза
В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров из-за обеденного намаза - РИА Новости, 13.09.2021
В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров из-за обеденного намаза
Водители, исповедующие ислам, высадили пассажиров из автобусов в Хабаровске из-за необходимости провести обеденную молитву, им грозит увольнение, сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:16
2021-09-13T11:16
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Водители, исповедующие ислам, высадили пассажиров из автобусов в Хабаровске из-за необходимости провести обеденную молитву, им грозит увольнение, сообщил РИА Новости начальник отдела управления промышленности, транспорта и связи городской администрации Анатолий Тимошенко.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина интересуется у водителя автобуса 25-го маршрута, почему он высадил пассажиров. На что водитель отвечает, что им "молиться надо". Отмечалось, что пассажиры были вынуждены покинуть автобусы сразу двух маршрутов."Это первый такой случай у нас в Хабаровске. Вопиющий факт. Сейчас водители автобусов отстранены от работы до окончания разбирательства. Работодатель изучает видео с камер видеонаблюдения в автобусах. Со своей стороны профильным управлением была организована соответствующая работа. Проведены инструктажи, что недопустимо срывать перевозки и нарушать расписание, а свои желания, в том числе религиозного характера, следует реализовывать во внерабочее время. Если подтвердится инцидент, то будут приняты самые жесткие меры в виде увольнения водителей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что несмотря на имеющееся видео, нужно выяснить подробности случившегося. "Поступает противоречивая информация: и что это было в рамках обеденного перерыва, и никого из салона не выгоняли, чтобы помолиться, а с пассажиркой произошел инцидент совсем по другому вопросу", - пояснил Тимошенко.При этом в сети появилось видео от одного из виновников инцидента с извинениями. "Я Каримов Далер Васильевич. То, что произошло в пятницу, с моей стороны было ошибкой, что я народ высаживал. И я извиняюсь перед жителями Хабаровска, сотрудниками и руководителем, где я работаю, что совершил такую ошибку. И пред всем народом-мусульманами тоже извиняюсь", - сказал водитель автобуса.Тимошенко также уточнил, что будет усилен контроль за соблюдением расписания и графика движения автобусов в Хабаровске.
https://ria.ru/20210820/taksi-1746535243.html
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происшествия, хабаровск
11:16 13.09.2021
 
В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров из-за обеденного намаза

В Хабаровске водители-мусульмане высадили пассажиров из автобусов, заявив о времени намаза

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск
Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Водители, исповедующие ислам, высадили пассажиров из автобусов в Хабаровске из-за необходимости провести обеденную молитву, им грозит увольнение, сообщил РИА Новости начальник отдела управления промышленности, транспорта и связи городской администрации Анатолий Тимошенко.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина интересуется у водителя автобуса 25-го маршрута, почему он высадил пассажиров. На что водитель отвечает, что им "молиться надо". Отмечалось, что пассажиры были вынуждены покинуть автобусы сразу двух маршрутов.
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"Это первый такой случай у нас в Хабаровске. Вопиющий факт. Сейчас водители автобусов отстранены от работы до окончания разбирательства. Работодатель изучает видео с камер видеонаблюдения в автобусах. Со своей стороны профильным управлением была организована соответствующая работа. Проведены инструктажи, что недопустимо срывать перевозки и нарушать расписание, а свои желания, в том числе религиозного характера, следует реализовывать во внерабочее время. Если подтвердится инцидент, то будут приняты самые жесткие меры в виде увольнения водителей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что несмотря на имеющееся видео, нужно выяснить подробности случившегося. "Поступает противоречивая информация: и что это было в рамках обеденного перерыва, и никого из салона не выгоняли, чтобы помолиться, а с пассажиркой произошел инцидент совсем по другому вопросу", - пояснил Тимошенко.
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При этом в сети появилось видео от одного из виновников инцидента с извинениями. "Я Каримов Далер Васильевич. То, что произошло в пятницу, с моей стороны было ошибкой, что я народ высаживал. И я извиняюсь перед жителями Хабаровска, сотрудниками и руководителем, где я работаю, что совершил такую ошибку. И пред всем народом-мусульманами тоже извиняюсь", - сказал водитель автобуса.
Тимошенко также уточнил, что будет усилен контроль за соблюдением расписания и графика движения автобусов в Хабаровске.
 
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