https://ria.ru/20210913/gretsiya-1749925594.html

Возле греческого острова Самос упал одномоторный самолет

Возле греческого острова Самос упал одномоторный самолет - РИА Новости, 13.09.2021

Возле греческого острова Самос упал одномоторный самолет

Израильский одномоторный самолет упал в море вблизи острова Самос, на борту были два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T21:35

2021-09-13T21:35

2021-09-13T22:17

в мире

греция

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АФИНЫ, 13 сен – РИА Новости. Израильский одномоторный самолет упал в море вблизи острова Самос, на борту были два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.По его информации, речь идет о самолете типа Cessna 172. На борту были двое израильтян – пассажир и пилот, сообщает телеканал.Рыбацкие лодки и катер портовой службы сразу направились в район происшествия.Два человека погибли при падении израильского одномоторного самолета в море вблизи острова Самос, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

https://ria.ru/20200705/1573917877.html

греция

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в мире, греция