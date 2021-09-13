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Возле греческого острова Самос упал одномоторный самолет
Возле греческого острова Самос упал одномоторный самолет - РИА Новости, 13.09.2021
Возле греческого острова Самос упал одномоторный самолет
Израильский одномоторный самолет упал в море вблизи острова Самос, на борту были два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T21:35
2021-09-13T21:35
2021-09-13T22:17
в мире
греция
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АФИНЫ, 13 сен – РИА Новости. Израильский одномоторный самолет упал в море вблизи острова Самос, на борту были два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.По его информации, речь идет о самолете типа Cessna 172. На борту были двое израильтян – пассажир и пилот, сообщает телеканал.Рыбацкие лодки и катер портовой службы сразу направились в район происшествия.Два человека погибли при падении израильского одномоторного самолета в море вблизи острова Самос, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
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в мире, греция
21:35 13.09.2021 (обновлено: 22:17 13.09.2021)
Возле греческого острова Самос упал одномоторный самолет
ERT: возле греческого острова Самос упал одномоторный самолет