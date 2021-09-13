https://ria.ru/20210913/gosduma-1749803412.html

Явка на выборах в Госдуму будет не ниже, чем в 2016 году, заявила Памфилова

Явка на выборах в Госдуму будет не ниже, чем в 2016 году, заявила Памфилова - РИА Новости, 13.09.2021

Явка на выборах в Госдуму будет не ниже, чем в 2016 году, заявила Памфилова

Ожидается, что явка на предстоящих в сентябре в России выборах будет не ниже, чем была в 2016 году, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T08:51

2021-09-13T08:51

2021-09-13T08:51

выборы в государственную думу

политика

псковская область

госдума рф

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вциом

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ожидается, что явка на предстоящих в сентябре в России выборах будет не ниже, чем была в 2016 году, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур."Давайте сравним с аналогичными выборами в 2016 году: тот же ВЦИОМ незадолго до выборов на основе опросов прогнозировал явку порядка 45%, но не больше 50% от всех имеющих право голоса. В результате явка оказалась около 48% от всех имеющих право голоса. То есть имеются основания предполагать, что явка будет не ниже, чем в 2016 году", - сказала Памфилова газете "Ведомости".Она отметила, что в этой кампании появились дополнительные трудности, в частности, из-за того, что принято множество поправок, ужесточающих требования к кандидатам по ряду оснований, правоприменение по которым увеличило нагрузки на комиссии почти в два раза."Эти изменения предполагают хорошую отработку механизма взаимодействия между целым рядом ведомств и избирательной системой", - отметила глава ЦИК.Памфилова также прокомментировала ситуацию со Львом Шлосбергом, которого исключили из списка кандидатов в депутаты законодательного собрания Псковской области, в депутаты ГД по одному из столичных одномандатных округов, а также отменили его регистрацию в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка, выдвинутого партией "Яблоко"."По Шлосбергу – мы были обязаны исполнить вступившее в силу решение суда. Уже по итогам кампании мы подготовим свои предложения по всем аспектам проблем, с которыми столкнулись на этот раз", - сказала Памфилова.Кроме того, по ее словам, в целом к выборам по подобным основаниям не допущены 27 человек.

https://ria.ru/20210913/vybory-1749790179.html

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политика, псковская область, госдума рф, яблоко, вциом, элла памфилова, россия