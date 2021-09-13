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Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму
Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.09.2021
Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму
Премьер-министр Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:03
2021-09-13T21:10
политика
госдума рф
михаил мишустин
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба правительства.Такую возможность в этом году получили жители семи российских регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.Желающие могут подать заявление на портале госуслуг до 24:00 мск 13 сентября.Дистанционное голосование будет проходить с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября на портале vybory.gov.ru.Чтобы проголосовать в электронном формате, достаточно иметь под рукой компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет. Приходить на участок не нужно.
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политика, госдума рф, михаил мишустин, выборы в государственную думу, россия
18:03 13.09.2021 (обновлено: 21:10 13.09.2021)
 
Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму

Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба правительства.
Такую возможность в этом году получили жители семи российских регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.
Желающие могут подать заявление на портале госуслуг до 24:00 мск 13 сентября.
Дистанционное голосование будет проходить с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября на портале vybory.gov.ru.
Чтобы проголосовать в электронном формате, достаточно иметь под рукой компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет. Приходить на участок не нужно.
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