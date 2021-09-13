https://ria.ru/20210913/golosovanie-1749901609.html
Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму
Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.09.2021
Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму
Премьер-министр Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:03
2021-09-13T18:03
2021-09-13T21:10
политика
госдума рф
михаил мишустин
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749840697_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_634136377bf99a4921789cb074b7e850.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба правительства.Такую возможность в этом году получили жители семи российских регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.Желающие могут подать заявление на портале госуслуг до 24:00 мск 13 сентября.Дистанционное голосование будет проходить с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября на портале vybory.gov.ru.Чтобы проголосовать в электронном формате, достаточно иметь под рукой компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет. Приходить на участок не нужно.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749840697_608:0:3339:2048_1920x0_80_0_0_1463c1fb7610671b07992f48594c864a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, михаил мишустин, выборы в государственную думу, россия
18:03 13.09.2021 (обновлено: 21:10 13.09.2021)
Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму
Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму