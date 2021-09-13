https://ria.ru/20210913/golosovanie-1749901609.html

Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму

Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.09.2021

Мишустин зарегистрировался на электронное голосование на выборах в Госдуму

Премьер-министр Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:03

2021-09-13T18:03

2021-09-13T21:10

политика

госдума рф

михаил мишустин

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба правительства.Такую возможность в этом году получили жители семи российских регионов: Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.Желающие могут подать заявление на портале госуслуг до 24:00 мск 13 сентября.Дистанционное голосование будет проходить с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября на портале vybory.gov.ru.Чтобы проголосовать в электронном формате, достаточно иметь под рукой компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет. Приходить на участок не нужно.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, михаил мишустин, выборы в государственную думу, россия