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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210913/germaniya-1749927293.html
В Германии прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму
В Германии прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.09.2021
В Германии прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму
Почти 1400 человек участвовали в досрочном выездном голосовании для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ в ФРГ, сообщили РИА Новости в посольстве РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T22:00
2021-09-13T22:59
выборы в государственную думу
в мире
берлин (город)
германия
госдума рф
выборы в государственную думу
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Почти 1400 человек участвовали в досрочном выездном голосовании для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ в ФРГ, сообщили РИА Новости в посольстве России в Берлине."Голосование прошло по плану", - заявили в ведомстве, указав, что более 330 человек проголосовали в Эрфурте, более 280 - в Дрездене, более 160 - в Ростоке, более 160 - в Магдебурге, более 60 человек - в Шверине.Около 400 человек также приняли участие в досрочном выездном голосовании для отдельных групп избирателей в Штутгарте.Ранее на сайте посольства было размещено расписание досрочного выездного голосования для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ. Участки работали в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан Российской Федерации.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Также состоятся региональные и муниципальные выборы.Оппоненты России попытаются использовать протестные акции за рубежом для дискредитации парламентских выборов в России, влиянию могут подвергаться и диаспоры наших соотечественников в других странах, заявил в понедельник глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
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в мире, берлин (город), германия, госдума рф, выборы в государственную думу
22:00 13.09.2021 (обновлено: 22:59 13.09.2021)
 
В Германии прошло досрочное голосование на выборах в Госдуму

В Германии участвовали почти 1400 россиян в досрочном голосовании на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Почти 1400 человек участвовали в досрочном выездном голосовании для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ в ФРГ, сообщили РИА Новости в посольстве России в Берлине.
"Голосование прошло по плану", - заявили в ведомстве, указав, что более 330 человек проголосовали в Эрфурте, более 280 - в Дрездене, более 160 - в Ростоке, более 160 - в Магдебурге, более 60 человек - в Шверине.
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 12:29Выборы в Государственную думу
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Около 400 человек также приняли участие в досрочном выездном голосовании для отдельных групп избирателей в Штутгарте.
Ранее на сайте посольства было размещено расписание досрочного выездного голосования для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму РФ. Участки работали в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан Российской Федерации.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Также состоятся региональные и муниципальные выборы.
Оппоненты России попытаются использовать протестные акции за рубежом для дискредитации парламентских выборов в России, влиянию могут подвергаться и диаспоры наших соотечественников в других странах, заявил в понедельник глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Выборы в Государственную думу — 2021
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