https://ria.ru/20210913/gaz-1749869880.html
Воробьев предложил Володину внести изменения в газовое законодательство
Воробьев предложил Володину внести изменения в газовое законодательство - РИА Новости, 13.09.2021
Воробьев предложил Володину внести изменения в газовое законодательство
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложениями внести изменения в законодательство,... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T15:09
2021-09-13T15:09
2021-09-13T15:09
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложениями внести изменения в законодательство, касающиеся безопасности при обращении с газом, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.По данным пресс-службы, Володин поддержал эти инициативы."Давайте вместе подумаем, потому что у вас будет сейчас наработана большая практика, есть предложения конкретные, требующие обсуждения. И мы не будем откладывать, за сентябрь проведем такие обсуждения. Нам важно не допустить, чтобы кто-то играл на безопасности", - цитирует пресс-служба слова Володина.Также ведомство сообщает, что губернатор отметил и необходимость наведения порядка в отношении частных газопроводов, чтобы люди могли без проблем подвести газ по президентской программе и не платить за это больше, чем положено. Еще одна инициатива - ввести субсидии на приобретение газового оборудования и прокладке газовых сетей внутри участка для малоимущих, одиноко проживающих граждан и многодетных семей, чей доход ниже прожиточного минимума. На эти цели предлагается предусмотреть возможность использования материнского капитала.
https://ria.ru/20210913/gaz-1749837593.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, вячеслав володин, госдума рф
Воробьев предложил Володину внести изменения в газовое законодательство
Воробьев обратился к Володину с инициативой внести изменения в газовое законодательство
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину
с предложениями внести изменения в законодательство, касающиеся безопасности при обращении с газом, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья
.
"Необходимо навести порядок с сервисными компаниями. Сегодня их много, и не все они работают ответственно. И важно устанавливать датчики. Их два вида: сигнальный и перекрывающий газ. Необходима такая поправка в жилищный кодекс", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
По данным пресс-службы, Володин поддержал эти инициативы.
"Давайте вместе подумаем, потому что у вас будет сейчас наработана большая практика, есть предложения конкретные, требующие обсуждения. И мы не будем откладывать, за сентябрь проведем такие обсуждения. Нам важно не допустить, чтобы кто-то играл на безопасности", - цитирует пресс-служба слова Володина.
Также ведомство сообщает, что губернатор отметил и необходимость наведения порядка в отношении частных газопроводов, чтобы люди могли без проблем подвести газ по президентской программе и не платить за это больше, чем положено. Еще одна инициатива - ввести субсидии на приобретение газового оборудования и прокладке газовых сетей внутри участка для малоимущих, одиноко проживающих граждан и многодетных семей, чей доход ниже прожиточного минимума. На эти цели предлагается предусмотреть возможность использования материнского капитала.