https://ria.ru/20210913/gaz-1749869880.html

Воробьев предложил Володину внести изменения в газовое законодательство

Воробьев предложил Володину внести изменения в газовое законодательство - РИА Новости, 13.09.2021

Воробьев предложил Володину внести изменения в газовое законодательство

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложениями внести изменения в законодательство,... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:09

2021-09-13T15:09

2021-09-13T15:09

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложениями внести изменения в законодательство, касающиеся безопасности при обращении с газом, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.По данным пресс-службы, Володин поддержал эти инициативы."Давайте вместе подумаем, потому что у вас будет сейчас наработана большая практика, есть предложения конкретные, требующие обсуждения. И мы не будем откладывать, за сентябрь проведем такие обсуждения. Нам важно не допустить, чтобы кто-то играл на безопасности", - цитирует пресс-служба слова Володина.Также ведомство сообщает, что губернатор отметил и необходимость наведения порядка в отношении частных газопроводов, чтобы люди могли без проблем подвести газ по президентской программе и не платить за это больше, чем положено. Еще одна инициатива - ввести субсидии на приобретение газового оборудования и прокладке газовых сетей внутри участка для малоимущих, одиноко проживающих граждан и многодетных семей, чей доход ниже прожиточного минимума. На эти цели предлагается предусмотреть возможность использования материнского капитала.

https://ria.ru/20210913/gaz-1749837593.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, вячеслав володин, госдума рф