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Стало известно, как находчивость пассажирки помогла спасателям найти L-410
Стало известно, как находчивость пассажирки помогла спасателям найти L-410 - РИА Новости, 13.09.2021
Стало известно, как находчивость пассажирки помогла спасателям найти L-410
Доносящаяся из аудиоколонки музыка помогла спасателям найти самолет L-410, совершивший жесткую посадку в тайге, рассказал в беседе со "Звездой" отец пассажирки, РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T18:33
2021-09-13T21:12
происшествия
иркутская область
l-410
жесткая посадка l-410 в иркутской области
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Пассажиры L-410 помогли спасателям найти себя, использовав необычную вещь
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Доносящаяся из аудиоколонки музыка помогла спасателям найти самолет L-410, совершивший жесткую посадку в тайге, рассказал в беседе со "Звездой" отец пассажирки, которой принадлежал гаджет."Вот колонка дочери, которую они включали, по которой спасатели ориентировались", — сказал он.Мужчина также заявил, что сотрудники экстренных служб руководили действиями пассажиров по телефону: так, спасатели давали команды, когда следовало включать колонку.Инцидент с самолетом L-410 произошел накануне вечером недалеко от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали. Причины аварии устанавливаются, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.
https://ria.ru/20210913/pilot-1749831639.html
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происшествия, иркутская область, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области
18:33 13.09.2021 (обновлено: 21:12 13.09.2021)
 
Стало известно, как находчивость пассажирки помогла спасателям найти L-410

Отец пассажирки L-410: аудиоколонка помогла спасателям найти самолет в тайге под Иркутском

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Доносящаяся из аудиоколонки музыка помогла спасателям найти самолет L-410, совершивший жесткую посадку в тайге, рассказал в беседе со "Звездой" отец пассажирки, которой принадлежал гаджет.
"Вот колонка дочери, которую они включали, по которой спасатели ориентировались", — сказал он.
На месте жесткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Кадр видео
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Появилось видео с пилотом L-410, совершившего жесткую посадку в Приангарье
Мужчина также заявил, что сотрудники экстренных служб руководили действиями пассажиров по телефону: так, спасатели давали команды, когда следовало включать колонку.
Инцидент с самолетом L-410 произошел накануне вечером недалеко от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали. Причины аварии устанавливаются, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.
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ПроисшествияИркутская областьL-410Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
 
 
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