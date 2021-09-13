https://ria.ru/20210913/gadzhet-1749905872.html

Стало известно, как находчивость пассажирки помогла спасателям найти L-410

Стало известно, как находчивость пассажирки помогла спасателям найти L-410 - РИА Новости, 13.09.2021

Стало известно, как находчивость пассажирки помогла спасателям найти L-410

Доносящаяся из аудиоколонки музыка помогла спасателям найти самолет L-410, совершивший жесткую посадку в тайге, рассказал в беседе со "Звездой" отец пассажирки, РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T18:33

2021-09-13T18:33

2021-09-13T21:12

происшествия

иркутская область

l-410

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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Пассажиры L-410 помогли спасателям найти себя, использовав необычную вещь

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Доносящаяся из аудиоколонки музыка помогла спасателям найти самолет L-410, совершивший жесткую посадку в тайге, рассказал в беседе со "Звездой" отец пассажирки, которой принадлежал гаджет."Вот колонка дочери, которую они включали, по которой спасатели ориентировались", — сказал он.Мужчина также заявил, что сотрудники экстренных служб руководили действиями пассажиров по телефону: так, спасатели давали команды, когда следовало включать колонку.Инцидент с самолетом L-410 произошел накануне вечером недалеко от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали. Причины аварии устанавливаются, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

https://ria.ru/20210913/pilot-1749831639.html

https://ria.ru/20210913/samolet-1749804949.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, l-410, жесткая посадка l-410 в иркутской области