https://ria.ru/20210913/finansy-1749841269.html

Эксперт оценил идею создания международного финансового центра в России

Эксперт оценил идею создания международного финансового центра в России - РИА Новости, 13.09.2021

Эксперт оценил идею создания международного финансового центра в России

Россия уже многое сделала для создания собственного международного финансового центра, однако такой статус Москва сможет приобрести только после того, как рубль РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:41

2021-09-13T12:41

2021-09-13T12:41

экономика

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

бкс мир инвестиций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/95/1552789505_0:47:3475:2002_1920x0_80_0_0_0fc9bc69253586444033b4e692ac2ba9.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия уже многое сделала для создания собственного международного финансового центра, однако такой статус Москва сможет приобрести только после того, как рубль станет инвестиционной валютой, прокомментировал РИА Новости главный инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.Минфин и Банк России ранее в понедельник представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года, в рамках которой они вернулись к идее сделать Москву международным финансовым центром. Финансовые власти намерены упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, создать благоприятные налоговые условия обслуживания иностранных инвесторов российскими брокерскими и управляющими компаниями, а также упростить выпуск ценных бумаг в российской юрисдикции иностранными эмитентами.Основные инвестиционные валюты в мире сейчас - доллар и евро, поскольку основная часть международных расчетов проходит именно в них. Согласно данным SWIFT, доля доллара в глобальных платежах в июле составила 39,38%, а евро - 38,43%.

https://ria.ru/20210910/regiony-1749475398.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, министерство финансов рф (минфин россии), россия, бкс мир инвестиций