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Эксперт оценил идею создания международного финансового центра в России
Эксперт оценил идею создания международного финансового центра в России - РИА Новости, 13.09.2021
Эксперт оценил идею создания международного финансового центра в России
Россия уже многое сделала для создания собственного международного финансового центра, однако такой статус Москва сможет приобрести только после того, как рубль РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:41
2021-09-13T12:41
экономика
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия уже многое сделала для создания собственного международного финансового центра, однако такой статус Москва сможет приобрести только после того, как рубль станет инвестиционной валютой, прокомментировал РИА Новости главный инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.Минфин и Банк России ранее в понедельник представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года, в рамках которой они вернулись к идее сделать Москву международным финансовым центром. Финансовые власти намерены упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, создать благоприятные налоговые условия обслуживания иностранных инвесторов российскими брокерскими и управляющими компаниями, а также упростить выпуск ценных бумаг в российской юрисдикции иностранными эмитентами.Основные инвестиционные валюты в мире сейчас - доллар и евро, поскольку основная часть международных расчетов проходит именно в них. Согласно данным SWIFT, доля доллара в глобальных платежах в июле составила 39,38%, а евро - 38,43%.
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экономика, москва, министерство финансов рф (минфин россии), россия, бкс мир инвестиций
12:41 13.09.2021
 
Эксперт оценил идею создания международного финансового центра в России

Эксперт: Москва будет мировым финансовым центром, если рубль станет инвестиционной валютой

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия уже многое сделала для создания собственного международного финансового центра, однако такой статус Москва сможет приобрести только после того, как рубль станет инвестиционной валютой, прокомментировал РИА Новости главный инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
Минфин и Банк России ранее в понедельник представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года, в рамках которой они вернулись к идее сделать Москву международным финансовым центром. Финансовые власти намерены упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, создать благоприятные налоговые условия обслуживания иностранных инвесторов российскими брокерскими и управляющими компаниями, а также упростить выпуск ценных бумаг в российской юрисдикции иностранными эмитентами.
"В рамках перехода мира от глобализации в формат валютных зон для России необходимо создавать свой международный финансовый центр. Для этого есть своя платежная система, развивается рынок капитала, расчеты в долларах сокращаются, идут интеграционные процессы (с Белоруссией, например), ставятся в стратегии "дальневосточные" акценты. Дальше надо делать рубль инвестиционной валютой", - считает Шеин.
Основные инвестиционные валюты в мире сейчас - доллар и евро, поскольку основная часть международных расчетов проходит именно в них. Согласно данным SWIFT, доля доллара в глобальных платежах в июле составила 39,38%, а евро - 38,43%.
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ЭкономикаМоскваМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияБКС Мир инвестиций
 
 
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