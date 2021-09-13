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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/festival-1749851081.html
Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год - РИА Новости, 13.09.2021
Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia, который должен был пройти в октябре 2021 года, перенесен на 2022 год из-за неблагоприятной... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:30
2021-09-13T13:30
культура
москва
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia, который должен был пройти в октябре 2021 года, перенесен на 2022 год из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили организаторы фестиваля.Организаторы уточнили, что все купленные билеты будут действительны в следующем году.Comic Con Russia - масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манга.
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москва, россия
13:30 13.09.2021
 
Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год

Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители выставки "ИгроМир 2018" и фестиваля Comic Con Russia 2018
Посетители выставки ИгроМир 2018 и фестиваля Comic Con Russia 2018 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia, который должен был пройти в октябре 2021 года, перенесен на 2022 год из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили организаторы фестиваля.
"До последнего момента грели надежду, что встреча в этом году состоится. С трепетом следили за опытом зарубежных конвентов. С радостью читали каждую новость о том, как очередные ограничения смягчают или даже снимают. Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждем и готовимся ко встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.
Организаторы уточнили, что все купленные билеты будут действительны в следующем году.
Comic Con Russia - масштабный фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр, фантастики, аниме и манга.
 
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