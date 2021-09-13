Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год

"До последнего момента грели надежду, что встреча в этом году состоится. С трепетом следили за опытом зарубежных конвентов. С радостью читали каждую новость о том, как очередные ограничения смягчают или даже снимают. Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждем и готовимся ко встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее", - говорится в сообщении на сайте фестиваля.