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Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права - РИА Новости, 13.09.2021
Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
Для того, чтобы успешно сдать экзамен на права, необходимо использовать специальные подходы как к теоретической, так и к практической частям экзамена. Важно... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T02:15
2021-09-13T02:15
2021-09-13T02:15
общество
экзамены
россия
егор васильев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Для того, чтобы успешно сдать экзамен на права, необходимо использовать специальные подходы как к теоретической, так и к практической частям экзамена. Важно правильно себя настроить, понимая важность знания ПДД, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Чтобы наиболее эффективно освоить теорию эксперт советует пользоваться специальными приложениями, которые будут преподносить материал в интересной и даже игровой форме.Что касается практики, то тут поможет увеличение количества часов вождения по площадке, упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена, отметил специалист.Также Васильев посоветовал еще до сдачи на права пройти обучение на специальных курсах повышения водительского мастерства, что позволит более интенсивно адаптироваться к машине, а также сформировать понимание действий в нештатных ситуациях. А значит, снизить шансы оказаться в аварийной ситуации, подчеркнул он.
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общество, экзамены, россия, егор васильев
Гражданам рассказали, как сразу сдать экзамен на права
Эксперт Васильев: сдать экзамен на права помогут курсы повышения водительского мастерства