В Екатеринбурге мужчина попытался вернуть жену при помощи муляжа гранаты
В Екатеринбурге мужчина попытался вернуть жену после ссоры, напугав ее муляжом гранаты
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который закрылся в своей квартире с муляжом гранаты, чтобы запугать супругу после ссоры, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.
Инцидент произошел в воскресенье на улице Союзная. Горелых ранее сообщал РИА Новости, что личность мужчины установлена - это местный житель 1977 года рождения, работающий водителем "Газели". Мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для допроса. Никаких взрывных устройств у нарушителя не оказалось - у него был муляж ручной противопехотной гранаты Ф-1, которым он решил после ссоры запугать женщину, чтобы она вернулась домой.
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"В отношении жителя Чкаловского района Трунтова сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП №12 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Кроме того, в отношении него возбуждено еще и два административных делопроизводства — по статьям 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), — сказал Горелых.
По уголовной статье злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
По словам Горелых, мужчина согласился сотрудничать со следствием и дал признательные показания, поэтому в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленник извинился перед соседями. Из-за инцидента из жилого дома пришлось эвакуировать 50 человек, в том числе 15 детей.
"Чтобы создать зону безопасности и провести комплекс необходимых мер реагирования, было задействовано 27 сотрудников полиции, а также наши коллеги из Росгвардии. Про супругу мужчина ответил сыщикам, что он ее не простит за ее поведение", - отметил глава пресс-службы свердловской полиции.
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