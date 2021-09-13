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В Екатеринбурге мужчина попытался вернуть жену при помощи муляжа гранаты
В Екатеринбурге мужчина попытался вернуть жену при помощи муляжа гранаты - РИА Новости, 13.09.2021
В Екатеринбурге мужчина попытался вернуть жену при помощи муляжа гранаты
Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который закрылся в своей квартире с муляжом гранаты, чтобы запугать супругу после... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:25
2021-09-13T16:25
происшествия
екатеринбург
чкаловский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который закрылся в своей квартире с муляжом гранаты, чтобы запугать супругу после ссоры, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.Инцидент произошел в воскресенье на улице Союзная. Горелых ранее сообщал РИА Новости, что личность мужчины установлена - это местный житель 1977 года рождения, работающий водителем "Газели". Мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для допроса. Никаких взрывных устройств у нарушителя не оказалось - у него был муляж ручной противопехотной гранаты Ф-1, которым он решил после ссоры запугать женщину, чтобы она вернулась домой."В отношении жителя Чкаловского района Трунтова сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП №12 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Кроме того, в отношении него возбуждено еще и два административных делопроизводства — по статьям 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), — сказал Горелых.По уголовной статье злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.По словам Горелых, мужчина согласился сотрудничать со следствием и дал признательные показания, поэтому в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленник извинился перед соседями. Из-за инцидента из жилого дома пришлось эвакуировать 50 человек, в том числе 15 детей."Чтобы создать зону безопасности и провести комплекс необходимых мер реагирования, было задействовано 27 сотрудников полиции, а также наши коллеги из Росгвардии. Про супругу мужчина ответил сыщикам, что он ее не простит за ее поведение", - отметил глава пресс-службы свердловской полиции.
https://ria.ru/20210902/napadenie-1748352905.html
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происшествия, екатеринбург, чкаловский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
16:25 13.09.2021
 
В Екатеринбурге мужчина попытался вернуть жену при помощи муляжа гранаты

В Екатеринбурге мужчина попытался вернуть жену после ссоры, напугав ее муляжом гранаты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который закрылся в своей квартире с муляжом гранаты, чтобы запугать супругу после ссоры, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.
Инцидент произошел в воскресенье на улице Союзная. Горелых ранее сообщал РИА Новости, что личность мужчины установлена - это местный житель 1977 года рождения, работающий водителем "Газели". Мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для допроса. Никаких взрывных устройств у нарушителя не оказалось - у него был муляж ручной противопехотной гранаты Ф-1, которым он решил после ссоры запугать женщину, чтобы она вернулась домой.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 13:31
Житель Оренбурга напал с ножом на бывшую жену
"В отношении жителя Чкаловского района Трунтова сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП №12 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Кроме того, в отношении него возбуждено еще и два административных делопроизводства — по статьям 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), — сказал Горелых.
По уголовной статье злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
По словам Горелых, мужчина согласился сотрудничать со следствием и дал признательные показания, поэтому в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленник извинился перед соседями. Из-за инцидента из жилого дома пришлось эвакуировать 50 человек, в том числе 15 детей.
"Чтобы создать зону безопасности и провести комплекс необходимых мер реагирования, было задействовано 27 сотрудников полиции, а также наши коллеги из Росгвардии. Про супругу мужчина ответил сыщикам, что он ее не простит за ее поведение", - отметил глава пресс-службы свердловской полиции.
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ПроисшествияЕкатеринбургЧкаловский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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