https://ria.ru/20210913/dvorniki-1749855548.html

Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание механизации дворников

Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание механизации дворников - РИА Новости, 13.09.2021

Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание механизации дворников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально упростить работу дворников, предоставляя им средства механизации по... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T13:49

2021-09-13T13:49

2021-09-13T13:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально упростить работу дворников, предоставляя им средства механизации по уборке территорий на зимний период.В ходе доклада министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что количество дворников в регионе значительно сократилось по отношению к 2019 году. В настоящее время только в 10 муниципальных образования количество рабочих сократилось на 590 человек, при условии, что на одного рабочего приходится территория 5 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20210909/modernizatsiya-1749426027.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), андрей воробьев