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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210913/dvorniki-1749855548.html
Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание механизации дворников
Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание механизации дворников - РИА Новости, 13.09.2021
Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание механизации дворников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально упростить работу дворников, предоставляя им средства механизации по... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T13:49
2021-09-13T13:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально упростить работу дворников, предоставляя им средства механизации по уборке территорий на зимний период.В ходе доклада министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что количество дворников в регионе значительно сократилось по отношению к 2019 году. В настоящее время только в 10 муниципальных образования количество рабочих сократилось на 590 человек, при условии, что на одного рабочего приходится территория 5 тысяч квадратных метров.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
13:49 13.09.2021
 

Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание механизации дворников

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОГОРСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов максимально упростить работу дворников, предоставляя им средства механизации по уборке территорий на зимний период.
В ходе доклада министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что количество дворников в регионе значительно сократилось по отношению к 2019 году. В настоящее время только в 10 муниципальных образования количество рабочих сократилось на 590 человек, при условии, что на одного рабочего приходится территория 5 тысяч квадратных метров.
"Мы меняем подход к людям, которые работают во дворах. Запрос на уборку территории растет, мы должны максимально механизировать рабочих и иметь людей, которые отвечают за комфортное проживание во дворах", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
9 сентября, 20:26Новости Подмосковья
Воробьев: социальная сфера Подмосковья нуждается в модернизации
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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