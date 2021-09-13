https://ria.ru/20210913/dtp-1749862429.html

В Иваново три человека пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой

В Иваново три человека пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой - РИА Новости, 13.09.2021

В Иваново три человека пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой

Три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса, маршрутного такси и легкового автомобиля в Иваново, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T14:24

2021-09-13T14:24

2021-09-13T14:24

происшествия

иваново

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РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса, маршрутного такси и легкового автомобиля в Иваново, сообщило УМВД по региону."Сегодня в 11.44 в областном центре на пересечении улиц Куконковых и Любимова водитель 1974 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ", двигаясь со стороны областного центра в сторону города Кохма, совершил столкновение с остановившейся впереди на запрещающий сигнал светофора автомашиной "ГАЗель NEXT" (маршрутное такси) под управлением водителя 1976 года рождения, который, в свою очередь, совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем "ВАЗ 2110" под управлением водителя 1957 года рождения", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции во "ВКонтакте".По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три пассажира автобуса - две женщины и мужчина. "На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства происшествия", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210911/dtp-1749706855.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иваново