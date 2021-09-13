Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210913/blackpink-1749512669.html
Участница K-pop группы Blackpink представила дебютный мини-альбом
Участница K-pop группы Blackpink представила дебютный мини-альбом - РИА Новости, 13.09.2021
Участница K-pop группы Blackpink представила дебютный мини-альбом
Тайская певица, танцовщица и участница K-pop группы Blackpink Лиса (полное имя Лалиса) представила в Сети дебютный мини-альбом "Lalisa". РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T01:18
2021-09-13T01:18
культура
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511207_0:440:2048:1592_1920x0_80_0_0_2cd2c90811157220c1b73a2b5e1ee818.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Тайская певица, танцовщица и участница K-pop группы Blackpink Лиса (полное имя Лалиса) представила в Сети дебютный мини-альбом "Lalisa". "Я рада, что могу наконец-то представить свой первый сольный альбом. Надеюсь, что BLINK (фан-сообщество Blackpink. — Прим. ред.) примут его тепло, — рассказала Лиса на пресс-конференции перед релизом. — Поскольку это мой дебютный альбом, да еще и названный моим именем, эта премьера имеет для меня большое значение". В трек-листе всего две композиции — "Lalisa" и "Money". Клип снят на первую из них, звезда K-pop поет об уверенности в себе и внутренней силе.Ролик, пропитанный тайской атмосферой (Лиса хотела привнести наследие своей родной страны с помощью костюмов и декораций), набрал уже больше ста миллионов просмотров. Помимо того, что Лиса — солистка самого популярного южнокорейского герлзбенда, она также самая популярная звезда K-pop в Instagram. На ее страницу подписано почти 60 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20210324/rose-1602460424.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511207_0:248:2048:1784_1920x0_80_0_0_1c51240a5c1a20b48880e2eaebebec5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музыка
01:18 13.09.2021
 

Участница K-pop группы Blackpink представила дебютный мини-альбом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Тайская певица, танцовщица и участница K-pop группы Blackpink Лиса (полное имя Лалиса) представила в Сети дебютный мини-альбом "Lalisa".
"Я рада, что могу наконец-то представить свой первый сольный альбом. Надеюсь, что BLINK (фан-сообщество Blackpink. — Прим. ред.) примут его тепло, — рассказала Лиса на пресс-конференции перед релизом. — Поскольку это мой дебютный альбом, да еще и названный моим именем, эта премьера имеет для меня большое значение".
В трек-листе всего две композиции — "Lalisa" и "Money". Клип снят на первую из них, звезда K-pop поет об уверенности в себе и внутренней силе.
Ролик, пропитанный тайской атмосферой (Лиса хотела привнести наследие своей родной страны с помощью костюмов и декораций), набрал уже больше ста миллионов просмотров.
Помимо того, что Лиса — солистка самого популярного южнокорейского герлзбенда, она также самая популярная звезда K-pop в Instagram. На ее страницу подписано почти 60 миллионов пользователей.
Солистка группы BLACKPINK Розэ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 02:36Культура
Вокалистка Blackpink попала в хит-парад Billboard Hot 100
 
КультураНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Источник: ЕР отменила сбор сторонников 14 сентября из-за COVID-19
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
13:17В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи
13:14Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
Лента новостейМолния