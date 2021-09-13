https://ria.ru/20210913/blackpink-1749512669.html

Участница K-pop группы Blackpink представила дебютный мини-альбом

Участница K-pop группы Blackpink представила дебютный мини-альбом - РИА Новости, 13.09.2021

Участница K-pop группы Blackpink представила дебютный мини-альбом

Тайская певица, танцовщица и участница K-pop группы Blackpink Лиса (полное имя Лалиса) представила в Сети дебютный мини-альбом "Lalisa". РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T01:18

2021-09-13T01:18

2021-09-13T01:18

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Тайская певица, танцовщица и участница K-pop группы Blackpink Лиса (полное имя Лалиса) представила в Сети дебютный мини-альбом "Lalisa". "Я рада, что могу наконец-то представить свой первый сольный альбом. Надеюсь, что BLINK (фан-сообщество Blackpink. — Прим. ред.) примут его тепло, — рассказала Лиса на пресс-конференции перед релизом. — Поскольку это мой дебютный альбом, да еще и названный моим именем, эта премьера имеет для меня большое значение". В трек-листе всего две композиции — "Lalisa" и "Money". Клип снят на первую из них, звезда K-pop поет об уверенности в себе и внутренней силе.Ролик, пропитанный тайской атмосферой (Лиса хотела привнести наследие своей родной страны с помощью костюмов и декораций), набрал уже больше ста миллионов просмотров. Помимо того, что Лиса — солистка самого популярного южнокорейского герлзбенда, она также самая популярная звезда K-pop в Instagram. На ее страницу подписано почти 60 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20210324/rose-1602460424.html

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