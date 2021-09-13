https://ria.ru/20210913/avtomobili-1749829967.html
Белгородская область получит новые машины скорой помощи и школьные автобусы
Белгородская область получит новые машины скорой помощи и школьные автобусы - РИА Новости, 13.09.2021
Белгородская область получит новые машины скорой помощи и школьные автобусы
Белгородская область на выделенные правительством РФ деньги получит до конца года 24 специальных медицинских автомобиля, оснащенные современным оборудованием, и РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T11:46
2021-09-13T11:46
2021-09-13T11:46
белгородская область
общество
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Белгородская область на выделенные правительством РФ деньги получит до конца года 24 специальных медицинских автомобиля, оснащенные современным оборудованием, и 65 школьных автобусов, сообщает в понедельник правительство региона."В наш регион поступят 24 специальных медицинских автомобиля. Это будут заднеприводные машины класса В с дизельными моторами", - говорится в сообщении.В этом году в учреждения здравоохранения Белгородской области уже направили 17 автомобилей скорой помощи. Все они оснащены современным оборудованием: дефибрилляторами, портативными ингаляционными и аппаратами ИВЛ, устройствами, позволяющими в автоматическом режиме проводить инъекции, реанимационными комплектами для взрослых и детей, аппаратами ЭКГ. Это оборудование позволит определить диагноз пациента и начать его лечение уже в пути следования в стационар."Автопарк белгородских учебных заведений в ближайшее время обновят еще на 65 автобусов", - информируют областные власти.В этом году регион уже получил 121 новый автобус для подвоза школьников в образовательные учреждения. Транспорт уже направили в районы и городские округа."Вместе с уже поставленными и заказанными – это более 250 единиц! Очень масштабное обновление техники для наших школ", – отметил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.Поставку автомобилей для скорой помощи и школьных автобусов завершат до конца года.
https://ria.ru/20210911/detsad-1749664601.html
https://ria.ru/20210911/kompensatsiya-1749636475.html
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общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область получит новые машины скорой помощи и школьные автобусы
Белгородская область получит 24 машины скорой помощи и 65 школьных автобусов
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Белгородская область
на выделенные правительством РФ деньги получит до конца года 24 специальных медицинских автомобиля, оснащенные современным оборудованием, и 65 школьных автобусов, сообщает в понедельник правительство региона.
"В наш регион поступят 24 специальных медицинских автомобиля. Это будут заднеприводные машины класса В с дизельными моторами", - говорится в сообщении.
В этом году в учреждения здравоохранения Белгородской области уже направили 17 автомобилей скорой помощи. Все они оснащены современным оборудованием: дефибрилляторами, портативными ингаляционными и аппаратами ИВЛ, устройствами, позволяющими в автоматическом режиме проводить инъекции, реанимационными комплектами для взрослых и детей, аппаратами ЭКГ. Это оборудование позволит определить диагноз пациента и начать его лечение уже в пути следования в стационар.
"Автопарк белгородских учебных заведений в ближайшее время обновят еще на 65 автобусов", - информируют областные власти.
В этом году регион уже получил 121 новый автобус для подвоза школьников в образовательные учреждения. Транспорт уже направили в районы и городские округа.
"Вместе с уже поставленными и заказанными – это более 250 единиц! Очень масштабное обновление техники для наших школ", – отметил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков
.
Поставку автомобилей для скорой помощи и школьных автобусов завершат до конца года.