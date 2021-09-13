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Кировская область получила 68 новых школьных автобусов

Кировская область получила 68 новых школьных автобусов - РИА Новости, 13.09.2021

Кировская область получила 68 новых школьных автобусов

Шестьдесят восемь новых школьных автобусов поступили в Кировскую область для перевозки детей из отдаленных населенных пунктов к месту учебы, сообщает... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T17:19

2021-09-13T17:19

2021-09-13T17:19

кировская область

общество

кировская область

единая россия

группа газ

игорь васильев

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Шестьдесят восемь новых школьных автобусов поступили в Кировскую область для перевозки детей из отдаленных населенных пунктов к месту учебы, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона Игорь Васильев в понедельник совместно с директорами районных школ осмотрел новые школьные автобусы."Всего за последние три года в рамках содействия субъектам РФ в обновлении парка школьных автобусов в Кировскую область за счет федерального бюджета были поставлены 85 единиц транспорта. Сегодня в регион поступило беспрецедентное количество новой техники, которая в скором времени отправится в районы и будет подвозить школьников до места учебы", - говорится в сообщении.Единая транспортная служба, созданная в 2018 году, обеспечивает подвоз к месту учебы более 1,7 тысячи учеников областных и муниципальных школ. На балансе службы находится 151 единица техники, а с учетом поступивших в этом году автобусов общее количество составит 219 единиц."Автобусный парк обновляется на протяжении нескольких лет. Сейчас на фоне масштабных проектов, которые объявил президент и поддержала партия "Единая Россия", мы видим реальные меры поддержки как системы здравоохранения, так и системы образования. Часть этой работы – новый транспорт, который должен быть современным и безопасным. Сегодня мы получили почти 70 машин, и такого в нашем регионе еще не было", – цитирует пресс-служба слова Васильева.В 2021 году в регион поступили 14 автобусов марки "ПАЗ" вместимостью 31 человек, 20 автобусов марки "ПАЗ" вместимостью 23 человека и 34 микроавтобуса марки "ГАЗ" вместимостью 11 человек. Они будут переданы на баланс Единой транспортной службы и распределены в районы Кировской области в зависимости от потребностей школ на вновь открываемые маршруты и замену выслужившей свой срок техники.Во время беседы с директорами школ глава региона рассказал о программах развития системы образования, которые приняты на федеральном уровне и будут реализованы в ближайшие годы. Так, уже в 2022 году 16 школ области станут первыми участниками масштабной программы по проведению капитальных ремонтов школ.

https://ria.ru/20210823/shkola-1746843654.html

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https://ria.ru/20210909/natsproekty-1749396164.html

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общество, кировская область, единая россия, группа газ, игорь васильев, россия