Талибы не исключили самостоятельное управление аэропортом Кабула
Представитель "Талибана"* Шахин: Афганистан решит, кто будет управлять аэропортом Кабула
© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* не исключает, что Афганистан будет самостоятельно управлять аэропортом Кабула, заявил РИА Новости представитель политофиса талибов Сухель Шахин.
"Это дело будущего (решение об управлении аэропортом Кабула - ред.), будем ли мы сотрудничать с другими странами или нет по этому вопросу. Возможно, наши люди справятся с этими вопросами", - сказал он.
По словам Шахина, Катар и Турция задействованы в восстановительных работах в аэропорту, где возобновлены внутренние рейсы, но еще предстоит проделать небольшую работу по возобновлению международных рейсов, поскольку в воздушной гавани почти все было повреждено после ухода иностранных военных, уничтоживших радары и другое оборудование.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России