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Талибы не исключили самостоятельное управление аэропортом Кабула

Талибы не исключили самостоятельное управление аэропортом Кабула - РИА Новости, 13.09.2021

Талибы не исключили самостоятельное управление аэропортом Кабула

Движение "Талибан"* не исключает, что Афганистан будет самостоятельно управлять аэропортом Кабула, заявил РИА Новости представитель политофиса талибов Сухель... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T15:31

2021-09-13T15:31

2021-09-13T15:31

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

талибан

турция

афганистан

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* не исключает, что Афганистан будет самостоятельно управлять аэропортом Кабула, заявил РИА Новости представитель политофиса талибов Сухель Шахин.По словам Шахина, Катар и Турция задействованы в восстановительных работах в аэропорту, где возобновлены внутренние рейсы, но еще предстоит проделать небольшую работу по возобновлению международных рейсов, поскольку в воздушной гавани почти все было повреждено после ухода иностранных военных, уничтоживших радары и другое оборудование.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

кабул (город)

турция

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, турция, афганистан