https://ria.ru/20210913/aeroekspress-1749876556.html

Изменено расписание аэроэкспрессов во "Внуково" на 18 и 26 сентября

Изменено расписание аэроэкспрессов во "Внуково" на 18 и 26 сентября - РИА Новости, 13.09.2021

Изменено расписание аэроэкспрессов во "Внуково" на 18 и 26 сентября

График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" и обратно на 18 и 26 сентября изменен, сообщает компания. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:00

2021-09-13T16:00

2021-09-13T16:00

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" и обратно на 18 и 26 сентября изменен, сообщает компания.Там уточняют, что это происходит "в связи с проведением плановых работ на Киевском направлении МЖД".Так, в субботу 18 сентября все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" отменят. С 6.00 19 сентября поезда "Аэроэкспресс" во "Внуково" и обратно будут курсировать каждый час по стандартному графику.Утренние рейсы 26 сентября с Киевского вокзала и из "Внуково" не будут ходить до 11.00 включительно, а с 12.00 поезда начнут курсировать каждый час в обе стороны.Компания рекомендует пассажирам воспользоваться метро, чтобы добраться в аэропорт "Внуково" во время отмен поездов. Терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в обычном режиме. "Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию", — добавил перевозчик.

https://ria.ru/20210820/aeroekspress-1746540250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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