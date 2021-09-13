Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210913/aeroekspress-1749876556.html
Изменено расписание аэроэкспрессов во "Внуково" на 18 и 26 сентября
Изменено расписание аэроэкспрессов во "Внуково" на 18 и 26 сентября - РИА Новости, 13.09.2021
Изменено расписание аэроэкспрессов во "Внуково" на 18 и 26 сентября
График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" и обратно на 18 и 26 сентября изменен, сообщает компания. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:00
2021-09-13T16:00
туризм
аэроэкспресс
новости - туризм
туристы
туризм
аэропорты
куда поехать
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/39767/17/397671736_0:36:685:421_1920x0_80_0_0_36022307e86b58c42fe1629bea72633f.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" и обратно на 18 и 26 сентября изменен, сообщает компания.Там уточняют, что это происходит "в связи с проведением плановых работ на Киевском направлении МЖД".Так, в субботу 18 сентября все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" отменят. С 6.00 19 сентября поезда "Аэроэкспресс" во "Внуково" и обратно будут курсировать каждый час по стандартному графику.Утренние рейсы 26 сентября с Киевского вокзала и из "Внуково" не будут ходить до 11.00 включительно, а с 12.00 поезда начнут курсировать каждый час в обе стороны.Компания рекомендует пассажирам воспользоваться метро, чтобы добраться в аэропорт "Внуково" во время отмен поездов. Терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в обычном режиме. "Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию", — добавил перевозчик.
https://ria.ru/20210820/aeroekspress-1746540250.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/39767/17/397671736_38:0:647:457_1920x0_80_0_0_521792a52e5246c85e53dba20359c11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэроэкспресс, новости - туризм, туристы, туризм, аэропорты, куда поехать, куда можно лететь
16:00 13.09.2021
 
Изменено расписание аэроэкспрессов во "Внуково" на 18 и 26 сентября

Аэроэкспрессы во "Внуково" меняют график 18 и 26 сентября

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоАэроэкспресс в Москву на подземной станции в аэропорту Внуково
Аэроэкспресс в Москву на подземной станции в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. График движения аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" и обратно на 18 и 26 сентября изменен, сообщает компания.
Там уточняют, что это происходит "в связи с проведением плановых работ на Киевском направлении МЖД".
Так, в субботу 18 сентября все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" отменят. С 6.00 19 сентября поезда "Аэроэкспресс" во "Внуково" и обратно будут курсировать каждый час по стандартному графику.
Утренние рейсы 26 сентября с Киевского вокзала и из "Внуково" не будут ходить до 11.00 включительно, а с 12.00 поезда начнут курсировать каждый час в обе стороны.
Компания рекомендует пассажирам воспользоваться метро, чтобы добраться в аэропорт "Внуково" во время отмен поездов. Терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в обычном режиме. "Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию", — добавил перевозчик.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 15:53Туризм
До терминала D Шереметьево стали ходить автобусы "Аэроэкспресс"
 
ТуризмАэроэкспрессНовости - ТуризмтуристыТуризмАэропортыкуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
01:56В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
01:41National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2"
Лента новостейМолния