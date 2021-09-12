https://ria.ru/20210912/zelenskiy-1749788729.html
Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине
Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине - РИА Новости, 12.09.2021
Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения объемов получаемой от Вашингтона помощи. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T23:33
2021-09-12T23:33
2021-09-12T23:33
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения объемов получаемой от Вашингтона помощи."Я не считаю, что мы можем сравнивать Украину и Афганистан. Мы не столь зависимы от Соединенных Штатов, каким был Афганистан. Я считаю, что в течение четырех, пяти, семи дней невозможно захватить столь географически крупную страну, как Украина", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.Он также отметил, что речи в "выходе" США из его страны не идет - более того, Вашингтону "следует наращивать свое присутствие" на Украине.Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине
Зеленский: Вашингтону следует наращивать свое присутствие на Украине