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Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине
Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине - РИА Новости, 12.09.2021
Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения объемов получаемой от Вашингтона помощи. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T23:33
2021-09-12T23:33
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения объемов получаемой от Вашингтона помощи."Я не считаю, что мы можем сравнивать Украину и Афганистан. Мы не столь зависимы от Соединенных Штатов, каким был Афганистан. Я считаю, что в течение четырех, пяти, семи дней невозможно захватить столь географически крупную страну, как Украина", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.Он также отметил, что речи в "выходе" США из его страны не идет - более того, Вашингтону "следует наращивать свое присутствие" на Украине.Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
23:33 12.09.2021
 
Зеленский призвал США наращивать военное присутствие на Украине

Зеленский: Вашингтону следует наращивать свое присутствие на Украине

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения объемов получаемой от Вашингтона помощи.
"Я не считаю, что мы можем сравнивать Украину и Афганистан. Мы не столь зависимы от Соединенных Штатов, каким был Афганистан. Я считаю, что в течение четырех, пяти, семи дней невозможно захватить столь географически крупную страну, как Украина", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.
Он также отметил, что речи в "выходе" США из его страны не идет - более того, Вашингтону "следует наращивать свое присутствие" на Украине.
Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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