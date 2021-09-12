23:16 12.09.2021 (обновлено: 23:18 12.09.2021)
Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО
Зеленский: Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе недавних переговоров в Вашингтоне американский лидер Джо Байден поддержал стремление Киева вступить в НАТО, однако отметил, что данное решение зависит не только от Соединенных Штатов.
Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.
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"Насколько я помню – не все слова могут быть точными - он сказал: "Я считаю, что вы должны быть там (в НАТО), однако это решение зависит не только от меня", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN, процитировав своего коллегу.
Президент Украины добавил, что обсуждению перспектив вступления Киева в НАТО на переговорах с президентом Соединенных Штатов было уделено порядка 20-30 минут.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.