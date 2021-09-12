https://ria.ru/20210912/zelenskiy-1749788072.html

Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО

Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО - РИА Новости, 12.09.2021

Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе недавних переговоров в Вашингтоне американский лидер Джо Байден поддержал стремление Киева вступить в... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T23:16

2021-09-12T23:16

2021-09-12T23:18

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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе недавних переговоров в Вашингтоне американский лидер Джо Байден поддержал стремление Киева вступить в НАТО, однако отметил, что данное решение зависит не только от Соединенных Штатов.Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом."Насколько я помню – не все слова могут быть точными - он сказал: "Я считаю, что вы должны быть там (в НАТО), однако это решение зависит не только от меня", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN, процитировав своего коллегу.Президент Украины добавил, что обсуждению перспектив вступления Киева в НАТО на переговорах с президентом Соединенных Штатов было уделено порядка 20-30 минут.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html

https://ria.ru/20210903/tualet-1748449820.html

украина

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато