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https://ria.ru/20210912/zelenskiy-1749788072.html
Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО
Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО - РИА Новости, 12.09.2021
Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе недавних переговоров в Вашингтоне американский лидер Джо Байден поддержал стремление Киева вступить в... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T23:16
2021-09-12T23:18
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе недавних переговоров в Вашингтоне американский лидер Джо Байден поддержал стремление Киева вступить в НАТО, однако отметил, что данное решение зависит не только от Соединенных Штатов.Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом."Насколько я помню – не все слова могут быть точными - он сказал: "Я считаю, что вы должны быть там (в НАТО), однако это решение зависит не только от меня", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN, процитировав своего коллегу.Президент Украины добавил, что обсуждению перспектив вступления Киева в НАТО на переговорах с президентом Соединенных Штатов было уделено порядка 20-30 минут.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато
23:16 12.09.2021 (обновлено: 23:18 12.09.2021)
 
Зеленский заявил, что Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО

Зеленский: Байден поддержал амбиции Украины по вступлению в НАТО

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе недавних переговоров в Вашингтоне американский лидер Джо Байден поддержал стремление Киева вступить в НАТО, однако отметил, что данное решение зависит не только от Соединенных Штатов.
Ранее Зеленский в рамках рабочего визита посетил США, 1 сентября у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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На Украине раскрыли "указание" Байдена Зеленскому по поводу России
"Насколько я помню – не все слова могут быть точными - он сказал: "Я считаю, что вы должны быть там (в НАТО), однако это решение зависит не только от меня", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN, процитировав своего коллегу.
Президент Украины добавил, что обсуждению перспектив вступления Киева в НАТО на переговорах с президентом Соединенных Штатов было уделено порядка 20-30 минут.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 02:37
Соратница Зеленского заявила, что Байден хотел сбежать от него в туалет
 
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