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Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер - РИА Новости, 12.09.2021
Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
Мужчина, проживающий в Сочи, совершил ложный вызов в полицию, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T02:32
2021-09-12T05:12
происшествия
краснодарский край
сочи
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СОЧИ, 12 сен – РИА Новости. Мужчина, проживающий в Сочи, совершил ложный вызов в полицию, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.Ранее пользователи в социальных сетях рассказали о том, что на улице Загородной, 9 в Сочи мужчина якобы облил себя бензином и заперся в доме с гранатой в руках, а перед этим он поджег соседский дом и обрезал электропровода. Очевидцы утверждали, что соседей якобы пришлось эвакуировать.Как отметили в краевом МВД, мужчина лишь спрятался и вызвал полицию, при этом у него не было гранаты и он ничего не поджигал.
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происшествия, краснодарский край, сочи
02:32 12.09.2021 (обновлено: 05:12 12.09.2021)
 
Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер

Жителя Сочи, ложно сообщившего в полицию о захвате заложников, отправили в психдиспансер

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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СОЧИ, 12 сен – РИА Новости. Мужчина, проживающий в Сочи, совершил ложный вызов в полицию, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.
Ранее пользователи в социальных сетях рассказали о том, что на улице Загородной, 9 в Сочи мужчина якобы облил себя бензином и заперся в доме с гранатой в руках, а перед этим он поджег соседский дом и обрезал электропровода. Очевидцы утверждали, что соседей якобы пришлось эвакуировать.

"В дежурную часть УВД по городу Сочи поступил звонок от местных жителей якобы о том, что по улице Загородной, 9 удерживают заложников. На место незамедлительно были направлены несколько ближайших экипажей полиции, по прибытии было установлено, что информация не соответствует действительности. В ходе дальнейшего разбирательства была вызвана карета медиков для помещения местного жителя в психоневрологический диспансер", - говорится в сообщении.

Как отметили в краевом МВД, мужчина лишь спрятался и вызвал полицию, при этом у него не было гранаты и он ничего не поджигал.
Телефон - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 04:17
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