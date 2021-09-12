https://ria.ru/20210912/vyzov-1749715245.html

Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер

Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер - РИА Новости, 12.09.2021

Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер

Мужчина, проживающий в Сочи, совершил ложный вызов в полицию, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T02:32

2021-09-12T02:32

2021-09-12T05:12

происшествия

краснодарский край

сочи

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СОЧИ, 12 сен – РИА Новости. Мужчина, проживающий в Сочи, совершил ложный вызов в полицию, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.Ранее пользователи в социальных сетях рассказали о том, что на улице Загородной, 9 в Сочи мужчина якобы облил себя бензином и заперся в доме с гранатой в руках, а перед этим он поджег соседский дом и обрезал электропровода. Очевидцы утверждали, что соседей якобы пришлось эвакуировать.Как отметили в краевом МВД, мужчина лишь спрятался и вызвал полицию, при этом у него не было гранаты и он ничего не поджигал.

https://ria.ru/20210209/vyzov-1596607066.html

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи