02:32 12.09.2021 (обновлено: 05:12 12.09.2021)
Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
Жителя Сочи, ложно сообщившего в полицию о захвате заложников, отправили в психдиспансер
СОЧИ, 12 сен – РИА Новости. Мужчина, проживающий в Сочи, совершил ложный вызов в полицию, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.
Ранее пользователи в социальных сетях рассказали о том, что на улице Загородной, 9 в Сочи мужчина якобы облил себя бензином и заперся в доме с гранатой в руках, а перед этим он поджег соседский дом и обрезал электропровода. Очевидцы утверждали, что соседей якобы пришлось эвакуировать.
"В дежурную часть УВД по городу Сочи поступил звонок от местных жителей якобы о том, что по улице Загородной, 9 удерживают заложников. На место незамедлительно были направлены несколько ближайших экипажей полиции, по прибытии было установлено, что информация не соответствует действительности. В ходе дальнейшего разбирательства была вызвана карета медиков для помещения местного жителя в психоневрологический диспансер", - говорится в сообщении.
Как отметили в краевом МВД, мужчина лишь спрятался и вызвал полицию, при этом у него не было гранаты и он ничего не поджигал.
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