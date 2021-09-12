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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210912/venediktov-1749771386.html
Венедиктов рассказал о проверке анкет онлайн-избирателей
Венедиктов рассказал о проверке анкет онлайн-избирателей - РИА Новости, 12.09.2021
Венедиктов рассказал о проверке анкет онлайн-избирателей
Около 100 тысяч заявлений избирателей дистанционного электронного голосования находятся на проверке, она будет продолжаться до 16 сентября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T19:49
2021-09-12T19:49
выборы в государственную думу
политика
москва
алексей венедиктов (журналист)
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Около 100 тысяч заявлений избирателей дистанционного электронного голосования находятся на проверке, она будет продолжаться до 16 сентября, сообщил РИА Новости глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.Ранее в СМИ появились сообщения, что жители Москвы массово получают отказ в доступе к электронному голосованию по причине того, что данные не были одинаково идентифицированы всеми государственными информационными системами."На вчера заявки на электронное голосование подали 1,830 миллиона москвичей, акцептировано 1,717 миллиона заявок. В проверке, которую проводит ЦИК, а не Москва, находится около 100 тысяч заявок", - сказал Венедиктов.Он отметил, что во время голосования по поправкам в конституцию в Москве было подано 1,141 миллиона заявок, из них одобрено 1,075 миллиона."То есть отказано было 66 тысяч, или 5,8% от поданных заявок. Базы ЦИКа часто отстают - смена фамилий, адресов, не жители Москвы, отсутствие в "ГАС-выборах". Если процент отказа по конституции применить сейчас, то отказ будет составлять более 106 тысяч человек. Это норма прошло года, когда записалось в Москве более миллиона человек", - отметил Венедиктов.По его словам, проверка будет продолжаться вплоть до 16 сентября.
https://ria.ru/20210908/onlayn-golosovanie-1749260103.html
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политика, москва, алексей венедиктов (журналист), выборы в государственную думу, россия
19:49 12.09.2021
 
Венедиктов рассказал о проверке анкет онлайн-избирателей

Венедиктов: около 100 тысяч анкет онлайн-избирателей на проверке, она идет до 16 сентября

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Около 100 тысяч заявлений избирателей дистанционного электронного голосования находятся на проверке, она будет продолжаться до 16 сентября, сообщил РИА Новости глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
Ранее в СМИ появились сообщения, что жители Москвы массово получают отказ в доступе к электронному голосованию по причине того, что данные не были одинаково идентифицированы всеми государственными информационными системами.
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"На вчера заявки на электронное голосование подали 1,830 миллиона москвичей, акцептировано 1,717 миллиона заявок. В проверке, которую проводит ЦИК, а не Москва, находится около 100 тысяч заявок", - сказал Венедиктов.
Он отметил, что во время голосования по поправкам в конституцию в Москве было подано 1,141 миллиона заявок, из них одобрено 1,075 миллиона.
"То есть отказано было 66 тысяч, или 5,8% от поданных заявок. Базы ЦИКа часто отстают - смена фамилий, адресов, не жители Москвы, отсутствие в "ГАС-выборах". Если процент отказа по конституции применить сейчас, то отказ будет составлять более 106 тысяч человек. Это норма прошло года, когда записалось в Москве более миллиона человек", - отметил Венедиктов.
По его словам, проверка будет продолжаться вплоть до 16 сентября.
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