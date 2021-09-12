https://ria.ru/20210912/venediktov-1749771386.html

Венедиктов рассказал о проверке анкет онлайн-избирателей

Венедиктов рассказал о проверке анкет онлайн-избирателей - РИА Новости, 12.09.2021

Венедиктов рассказал о проверке анкет онлайн-избирателей

Около 100 тысяч заявлений избирателей дистанционного электронного голосования находятся на проверке, она будет продолжаться до 16 сентября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T19:49

2021-09-12T19:49

2021-09-12T19:49

выборы в государственную думу

политика

москва

алексей венедиктов (журналист)

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Около 100 тысяч заявлений избирателей дистанционного электронного голосования находятся на проверке, она будет продолжаться до 16 сентября, сообщил РИА Новости глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.Ранее в СМИ появились сообщения, что жители Москвы массово получают отказ в доступе к электронному голосованию по причине того, что данные не были одинаково идентифицированы всеми государственными информационными системами."На вчера заявки на электронное голосование подали 1,830 миллиона москвичей, акцептировано 1,717 миллиона заявок. В проверке, которую проводит ЦИК, а не Москва, находится около 100 тысяч заявок", - сказал Венедиктов.Он отметил, что во время голосования по поправкам в конституцию в Москве было подано 1,141 миллиона заявок, из них одобрено 1,075 миллиона."То есть отказано было 66 тысяч, или 5,8% от поданных заявок. Базы ЦИКа часто отстают - смена фамилий, адресов, не жители Москвы, отсутствие в "ГАС-выборах". Если процент отказа по конституции применить сейчас, то отказ будет составлять более 106 тысяч человек. Это норма прошло года, когда записалось в Москве более миллиона человек", - отметил Венедиктов.По его словам, проверка будет продолжаться вплоть до 16 сентября.

https://ria.ru/20210908/onlayn-golosovanie-1749260103.html

https://ria.ru/20210907/golosovanie-1749042495.html

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политика, москва, алексей венедиктов (журналист), выборы в государственную думу, россия