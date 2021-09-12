https://ria.ru/20210912/ukraina-1749716179.html

В Киеве заявили, что Украина живет в условиях третьей мировой войны

В Киеве заявили, что Украина живет в условиях третьей мировой войны - РИА Новости, 12.09.2021

В Киеве заявили, что Украина живет в условиях третьей мировой войны

Украина живет в условиях "новой третьей мировой войны", заявила на форуме YES Brainstorming вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T03:42

2021-09-12T03:42

2021-09-12T03:43

в мире

украина

владимир зеленский

сергей лавров

россия

ольга стефанишина

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Украина живет в условиях "новой третьей мировой войны", заявила на форуме YES Brainstorming вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.По ее словам, эта война гибридная, не связанная с массовым уничтожением людей. Как утверждает Стефанишина, "очень важно давать России отпор путем санкций или каких-то других специальных инструментов"."Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Это, наверное, единственный ответ, на который мы рассчитываем в борьбе за нашу демократию", - заявила вице-премьер."Угроза" войныПрезидент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме, ранее заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией."Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией", — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.По его мнению, государства стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе.Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за этих слов, добавив, что в Кремле "не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям". В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров убежден, что заявление Зеленского и вовсе не заслуживает никакого внимания.Ухудшение отношенийОтношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее агрессором.Кремль отрицает обвинения и называет их неприемлемыми. В Москве не раз заявляли, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована, чтобы Киев его преодолел.

https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html

https://ria.ru/20210910/voyna-1749603896.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, россия, ольга стефанишина